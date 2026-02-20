Iniciativa municipal
BCN promourà altres zones de Catalunya entre els seus turistes
El programa Barcelona Capital invertirà un milió d’euros a difondre la gastronomia i els vins autòctons i a portar visitants a altres municipis.
El pla incentiva estades fora de l’urbs i, alhora, descongestiona la ciutat
Patricia Castán
Només un 8,8% dels 16 milions de turistes que l’any passat es van allotjar a Barcelona van fer alguna visita fora de la ciutat. És a dir, que va tenir escassa repercussió en la resta de Catalunya, una cosa que l’Ajuntament de Barcelona vol corregir ara amb el programa Barcelona Capital, a què s’ha destinat un milió d’euros. La iniciativa, impulsada pel grup municipal d’ERC i el suport del sector i els productors primaris del territori, apunta a una millor connexió d’aquest turisme amb la resta del territori i el coneixement sobretot de la seva riquesa gastronòmica i enològica.
El tinent d’alcaldia d’Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, va explicar ahir que després d’implantar el lema This is Barcelona, arriba l’hora del This is Catalunya. El programa pretén "millorar la distribució territorial del turisme" i, en conseqüència, "el retorn econòmic que aquest pot generar sobre el conjunt del territori, més enllà de la ciutat de Barcelona", on és un motor d’activitat, va dir. Les iniciatives desplegades ampliaran "les oportunitats de connectar aquesta demanda amb el sector productiu del país, i estimularan el consum de productes locals i la seva gastronomia".
A nivell tècnic s’encarregarà del projecte Turisme de Barcelona. Tot just un de cada 11 turistes que pernocten a la capital visiten altres municipis, i per a aquests l’elecció acostuma a ser dins de la demarcació. El perfil d’aquest segment és de persones de més de 55 anys que provenen dels EUA o de França i que viatgen per motius personals. Però l’objectiu és arribar a tot el turisme, sigui d’oci o professional.
El director general del Consorci de Turisme de Barcelona, Mateu Hernández, va remarcar que "una gran part dels que van visitar la ciutat diuen conèixer el català i un de cada tres assegura que ha après alguna paraula durant la seva estada". És per això que considera que la iniciativa també suposa una "oportunitat per compartir qui som, quina llengua parlem, quina gastronomia tenim i quines tradicions ens fan especials".
Segons van explicar, els projectes suposen incentivar estades fora de la ciutat, de manera que es descongestioni l’urbs, per mirar d’afavorir la distribució de fluxos turístics.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit
- La crisi de Rodalies i l’R4: l’horari incomprensible dels trens llançadora matiners des de Manresa