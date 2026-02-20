Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Per al curs 26-27

Els centres públics catalans obriran 50 nous grups a 1r d’ESO i en tancaran 25 a I3

Per al curs 26-27 es preveu que s’incorporin a l’escola catalana 53.600 alumnes, 1.700 menys que el curs passat

Un nen amb un quadern escolar.

Un nen amb un quadern escolar. / Zowy Voeten

Helena López

La caiguda demogràfica continua impactant a l’escola catalana. Per al curs 26-27 es preveu que s’incorporin a l’escola catalana –que comencin I3) 53.600 alumnes, 1.700 menys que el curs passat. Una reducció que es va afegint a la caiguda acumulada dels anys anteriors (el curs 2011-2012 es van incorporar a l’escola catalana més de 80.000 nens i nenes). En aquest context, Catalunya preveu tancar 25 grups públics a l’escola pública –passant dels 2.076 de l’oferta inicial d’aquest any a 2.051 el curs passat). En el cas de la concertada, en aquesta etapa el Govern preveu tancar 16 grups, de 931 a 915.

Tancaments que contrasten amb la fotografia de 1r d’ESO, que creixerà en 50 grups a la pública, després d’haver tancat la mateixa xifra el curs passat.

La conselleria justifica els tancaments a I3 per evitar una sobreoferta que beneficia sempre la segregació escolar. La sobreoferta fa que determinats centres amb més demanda s’omplin i els centres amb menys demanda acabin concentrant l’alumnat més vulnerable i la matrícula viva. «Per això és molt important ajustar l’oferta educativa a l’alumnat que cal matricular», han insistit des del Departament, des d’on han tret pit de la reducció de ràtios a infantil.

El curs 26-27 el 96,2% dels grups públics sortiran a 20 alumnes o menys a I-3. D’aquests, un 59% estan per sota de ràtio 20 (19 o menys). Una reducció de ràtios que en la concertada és bastant menor. Poc més del 50% sortiran a ràtio 20.

Quant a l’increment de grups a 1r d’ESO, Educació apunta que es tracta d’un primer pas per anar reduint ràtios a secundària.

Les ‘motxilles’ arribaran a 189.000 alumnes

Durant la presentació de la planificació educativa per al curs vinent el Departament ha explicat també que el curs 26-27 s’estendran les anomenades ‘motxilles escolars’ –ajuts directes a alumnat vulnerable– a nou cursos: d’I3 a segon de primària i de 1r a 4t d’ESO. La conselleria preveu així que 189.000 alumnes rebran aquestes ajudes, dels quals 135.000 estaran escolaritzats a l’escola pública i 54.000 en la concertada.

Notícies relacionades i més

La conselleria destinarà 105,2 milions a aquestes ‘motxilles’, 22 més que el curs passat.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
  3. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  4. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  5. Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
  6. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  7. Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
  8. Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca

La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències: "A la Cerdanya n'hi ha més que d'ús residencial"

La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències: "A la Cerdanya n'hi ha més que d'ús residencial"

Els centres públics catalans obriran 50 nous grups a 1r d’ESO i en tancaran 25 a I3

Els centres públics catalans obriran 50 nous grups a 1r d’ESO i en tancaran 25 a I3

Quins supermercats obren aquest dissabte per la Festa de la Llum a Manresa?

Quins supermercats obren aquest dissabte per la Festa de la Llum a Manresa?

Preocupació entre propietaris forestals del Bruc perquè el nou catàleg de camins considera públics molts camins privats

Preocupació entre propietaris forestals del Bruc perquè el nou catàleg de camins considera públics molts camins privats

I després del caos a Rodalies arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona

I després del caos a Rodalies arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona

Un mes de l’accident de Gelida: un 25% menys d'usuaris a Rodalies, 700.000 moviments més al Metro i un 5% més de cotxes

Un mes de l’accident de Gelida: un 25% menys d'usuaris a Rodalies, 700.000 moviments més al Metro i un 5% més de cotxes

La Caravana de la Bondat de sor Lucía surt cap a Ucraïna en el quart aniversari de la guerra

La Caravana de la Bondat de sor Lucía surt cap a Ucraïna en el quart aniversari de la guerra

Junts per Sant Joan critica que s’hagi fet una implantació «incompleta» del porta a porta

Junts per Sant Joan critica que s’hagi fet una implantació «incompleta» del porta a porta
Tracking Pixel Contents