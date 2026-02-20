Per al curs 26-27
Els centres públics catalans obriran 50 nous grups a 1r d’ESO i en tancaran 25 a I3
Per al curs 26-27 es preveu que s’incorporin a l’escola catalana 53.600 alumnes, 1.700 menys que el curs passat
Helena López
La caiguda demogràfica continua impactant a l’escola catalana. Per al curs 26-27 es preveu que s’incorporin a l’escola catalana –que comencin I3) 53.600 alumnes, 1.700 menys que el curs passat. Una reducció que es va afegint a la caiguda acumulada dels anys anteriors (el curs 2011-2012 es van incorporar a l’escola catalana més de 80.000 nens i nenes). En aquest context, Catalunya preveu tancar 25 grups públics a l’escola pública –passant dels 2.076 de l’oferta inicial d’aquest any a 2.051 el curs passat). En el cas de la concertada, en aquesta etapa el Govern preveu tancar 16 grups, de 931 a 915.
Tancaments que contrasten amb la fotografia de 1r d’ESO, que creixerà en 50 grups a la pública, després d’haver tancat la mateixa xifra el curs passat.
La conselleria justifica els tancaments a I3 per evitar una sobreoferta que beneficia sempre la segregació escolar. La sobreoferta fa que determinats centres amb més demanda s’omplin i els centres amb menys demanda acabin concentrant l’alumnat més vulnerable i la matrícula viva. «Per això és molt important ajustar l’oferta educativa a l’alumnat que cal matricular», han insistit des del Departament, des d’on han tret pit de la reducció de ràtios a infantil.
El curs 26-27 el 96,2% dels grups públics sortiran a 20 alumnes o menys a I-3. D’aquests, un 59% estan per sota de ràtio 20 (19 o menys). Una reducció de ràtios que en la concertada és bastant menor. Poc més del 50% sortiran a ràtio 20.
Quant a l’increment de grups a 1r d’ESO, Educació apunta que es tracta d’un primer pas per anar reduint ràtios a secundària.
Les ‘motxilles’ arribaran a 189.000 alumnes
Durant la presentació de la planificació educativa per al curs vinent el Departament ha explicat també que el curs 26-27 s’estendran les anomenades ‘motxilles escolars’ –ajuts directes a alumnat vulnerable– a nou cursos: d’I3 a segon de primària i de 1r a 4t d’ESO. La conselleria preveu així que 189.000 alumnes rebran aquestes ajudes, dels quals 135.000 estaran escolaritzats a l’escola pública i 54.000 en la concertada.
La conselleria destinarà 105,2 milions a aquestes ‘motxilles’, 22 més que el curs passat.
