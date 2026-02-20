Sanitat
El col·lectiu de facultatius de Catalunya viu avui un altre dia de vaga
Beatriz Pérez
Els metges catalans sortiran avui als carrers en la segona jornada de vaga d’aquesta setmana convocada pel sindicat Metges de Catalunya (MC). A les 10.30 hores hi haurà una mobilització davant la Conselleria de Salut de Barcelona i la novetat és que el sindicat farà "una gran rua de carnaval reivindicativa". "Volem fer visible per què el col·lectiu mèdic és el que millor viu d’entre tot el personal sanitari", assegura, de forma irònica, el comunicat enviat per MC.
La rua, en la qual hi haurà disfresses, sortirà a les 10.30 hores des de la seu de Salut, farà una ruta circular i finalitzarà, cap a les 12.30 hores, davant la conselleria, on es llegiran diversos manifestos. Les guàrdies de 24 hores, la sobrecàrrega de treball, el dret a la conciliació i la falta de professionals són els principals aspectes que denuncia el sindicat.
No a l’estatut marc
El col·lectiu entén, a més, que aquests aspectes són competència de la Conselleria de Salut i és per això que –tot i que Metges de Catalunya ha recolzat durant tota la setmana les mobilitzacions que, convocades per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), han tingut lloc en altres comunitats per protestar contra l’estatut marc del Ministeri de Sanitat– han decidit organitzar, en paral·lel, una vaga que interpel·la directament el departament dirigit per Olga Pané.
No obstant, MC, que també rebutja l’estatut marc, considera que hi ha altres qüestions (com les abans citades) que interpel·len directament la conselleria del Govern i per això va convocar aquesta setmana dos dies de vaga: dilluns passat i avui. S’espera que l’aturada sigui més gran que la de dilluns a Catalunya, el seguiment de la qual Salut va xifrar en el 6% i el sindicat, en el 39%, però l’impacte de la qual en hospitals i centres de salut va ser pràcticament inexistent.
