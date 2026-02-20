atac brutal
Els Mossos busquen un agressor sexual que va atacar una dona a Montjuïc
El sospitós va assaltar per l’esquena i va deixar semiinconscient la víctima quan aquesta passejava els seus gossos pels jardins de Costa i Llobera.
Germán González
Va ser una agressió "brutal", amb una violència "que feia temps que no es veia". Així qualifiquen fonts dels Mossos d’Esquadra la violació d’Aura (nom fictici), una veïna de Poble-sec el 13 de febrer cap a les 12 del migdia passejant els gossos als jardins de Mossèn Costa i Llobera, al pendent de Montjuïc.
Un home d’1,60 metres d’altura, segons la descripció de la víctima, la va assaltar per l’esquena agafant-la pel coll amb el mètode del matalleó, pel qual la va deixar semiinconscient a terra. Tot seguit li va dir que li robaria, però ella va balbotejar, ja que estava molt atordida, que no tenia res. Malgrat això, el sospitós la va arrossegar darrere d’una roca i uns arbustos, on la va agredir sexualment. Després la va amenaçar perquè no ho denunciés a la policia. Després de l’agressió, la dona va demanar ajuda. Els Mossos van acudir al lloc i la van traslladar a l’Hospital Clínic, centre de referència en l’atenció de les agressions sexuals. Van esperar, però, que la víctima presentés la denúncia, com va fer aquesta setmana a la comissaria de la plaça d’Espanya, per iniciar les indagacions. El mateix dia de la denúncia, la dona agredida va acompanyar agents de l’Àrea Central de Violències Sexuals dels Mossos, que s’han fet càrrec de la investigació, al parc en què van passar els fets per reconstruir l’agressió. La víctima va insistir que havia patit molta agressivitat i crueltat de l’home que la va atacar, segons fonts policials. Al tornar al lloc dels fets, Aura explica a aquest diari que va sentir "tremolors" però també va decidir que allà començava la seva "reconstrucció". "Em vaig posar a plorar i la mossa que m’acompanyava em va abraçar i vam plorar totes dues".
Investigació
Els Mossos han iniciat les indagacions per identificar el sospitós i detenir-lo. Amb aquest objectiu rastregen l’entorn del parc buscant persones que encaixin amb la descripció de la víctima. Els últims dies, els agents han intensificat el patrullatge per Montjuïc amb vehicles logotipats i solen revisar els punts més allunyats i menys freqüentats, com els parcs de Joan Brossa o el Costa i Llobera.
L’atac patit per aquesta veïna ha impactat al barri i ha provocat preocupació en altres dones que acostumen a caminar o passejar els gossos per aquesta zona. De fet, aquests últims dies s’han multiplicat els missatges entre veïnes per sortir en companyia o evitar les zones més solitàries d’aquesta muntanya. Segons va poder saber aquest diari, no és la primera agressió que es registra a Montjuïc els últims mesos. El 23 d’octubre una dona va denunciar una agressió sexual a prop dels jardins Petra Kelly.
