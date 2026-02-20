Conflicte laboral
Els sindicats convoquen aturades i Educació s’obre a negociar
Els representants dels docents plantegen una protesta esglaonada: dos dies de vaga per territori i un dia d’aturada global divendres, 20 de març
El Govern, disposat a millorar l’oferta salarial, anuncia reunions per a la setmana que ve
Helena López
El conflicte a l’escola catalana és encara lluny de resoldre’s. Els sindicats amb representació a la taula de negociació del Departament d’Educació i Formació Professional –USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT– qualifiquen d’"absolutament insuficient" tant l’augment salarial plantejat pel Govern (1.500 euros anuals bruts en quatre anys) com la resta de mesures recollides en el pla presentat per la conselleria, i per això, es reafirmen en la convocatòria d’una setmana de vagues a l’escola entre el 16 al 20 de març.
Es tracta d’un cicle d’aturades que pretén impactar en l’escola durant una setmana sencera, però que es planteja de manera escalonada per territoris. És a dir, anirà per zones: no hi haurà vaga tots els dies a tot arreu. Així, el dilluns 16 de març, hi haurà aturada als centres educatius del Baix Llobregat, Barcelona i el Barcelonès; el dimarts 17, a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès; el dimecres 18, a Lleida, Pirineu i Catalunya central; el dijous 19, al Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona, i el divendres 20, a tot Catalunya, una jornada final que anirà acompanyada d’una nova manifestació unitària que tindrà lloc a Barcelona.
La proposta del Govern rebutjada pels sindicats consisteix en un augment salarial de 1.480, 36 euros anuals a primària i de 1.513,68 a secundària de manera progressiva fins al 2029. L’augment es faria incrementant l’import del complement específic (el que depèn de les autonomies) un 3,75% anual fins a arribar al 15% en quatre anys. A la pràctica, el 2029, un docent català cobraria uns 110 euros bruts més al mes per aquest concepte. Proposta que el professorat ha rebut gairebé com una ofensa, a l’estar, a més, supeditada a l’aprovació dels pròxims pressupostos de la Generalitat, i que, en cas de materialitzar-se, s’hauria d’incloure en les tasques dels docents noves funcions com ara "justificació", vinculades amb l’orientació i l’escola inclusiva.
Malgrat aquest rebuig frontal pel que fa a l’actual proposta, els sindicats asseguren que, en la reunió de la taula que es va celebrar al Departament d’Educació ahir, els representants de la conselleria van admetre que es tracta d’una proposta que creuen "insuficient" i van parlar de "punt de partida".
Insultant i ambigu
"Ens han convocat a tres taules de negociació la setmana que ve –dimarts, dimecres i dijous– per aportar millores a la proposta inicial", va assenyalar després de la reunió mantinguda la portaveu d’USTEC –el sindicat majoritari a ensenyament–, Iolanda Segura, que va celebrar la voluntat negociadora del Govern.
A més de la proposta de millora salarial que consideren directament insultant, els sindicats critiquen que les mesures aportades en el pla de millora sobre la inclusió es presenten "sense recursos ni planificació", i qualifiquen el pla de reducció de la burocràcia d’ambigu. "La proposta no respon al clamor massiu de la comunitat educativa", conclouen.
