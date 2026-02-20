Un mes després de Gelida
Els túnels del Garraf es tallaran al març per obres de manteniment
Els treballs deixaran una única via amb servei durant tres mesos a Sitges
L’actuació encara no té un pla de transport alternatiu
La intervenció preveu rehabilitar dos punts: el del pont que supera la cala d’Aiguadolç i el del viaducte
Les zones en les quals es treballarà estan deteriorades per l’onatge i la corrosió de l’aigua del mar
Pau Lizana Manuel
Un mes després de l’accident de Gelida, que va desencadenar una crisi sense precedents en la mobilitat catalana, els municipis del sud de Barcelona, i tots els que utilitzen l’R2 Sud o els Regionals del corredor sud, es preparen ja per a un nou obstacle en els seus trajectes cap a la capital catalana: a mitjans de març comencen les obres de manteniment dels túnels del Garraf. Els treballs deixaran inservible la via més pròxima al mar del tram, en el punt de mira l’últim mes pel visible mal estat d’alguns dels pilars, ponts o túnels presents en aquest punt del municipi de Sitges.
Que les obres tiraven endavant, malgrat que la xarxa de Rodalies encara està afectada per talls puntuals i per trams a velocitat reduïda, va ser un dels primers anuncis que va fer el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, després de l’accident de Gelida. "Ja ho teníem previst", va explicar Santano, que sí que va admetre en aquesta intervenció que s’havia debatut demorar l’actuació. "Estàvem parlant amb la Generalitat sobre quin era el millor moment per actuar, però ja teníem acordat que seria el mes de març", va aclarir el secretari d’Estat. Les obres coincideixen, a més, amb els treballs que es fan al Penedès pel Corredor Mediterrani, un fet que fa descartar l’opció que els trens de Regionals avancin cap a Barcelona per Vilafranca del Penedès.
L’obra, com va avançar EL PERIÓDICO el setembre passat, té un pressupost de 3,74 milions d’euros i preveu la rehabilitació de dos punts determinats de la via. En concret, del pont que supera la cala d’Aiguadolç, a prop del nucli urbà de Sitges, i del viaducte del Garraf, a pocs quilòmetres al sud del pintoresc poble pesquer. Són punts desmillorats per l’onatge i la corrosió de l’aigua del mar i, de fet, fa temps que els maquinistes han de reduir la velocitat per l’estat de la infraestructura. La mateixa actuació també preveu readaptar el pas subterrani sota la via del tren del carrer de Sant Honorat, a pocs metres de l’estació de tren de Sitges.
Avui dia, quan queden menys de dues setmanes per entrar en el mes de març, el pla alternatiu de transport encara no està definit. Pel que fa a la circulació de trens, i d’acord amb actuacions similars en anteriors ocasions, el més segur és que l’R2 Sud entre Castelldefels i Sant Vicenç de Calders només pugui circular una vegada per hora i sentit, la meitat de la seva freqüència habitual.
"Ens complicarà molt la vida", resumeix Adrià Allo, portaveu de la plataforma d’usuaris del corredor sud de Rodalies Dignitat a les vies. "El tall arriba un any després del de Roda de Berà, que ens va deixar cinc mesos amb la línia tallada; ara tres mesos més", lamenta. "I jo crec que la majoria d’usuaris no som conscients d’aquestes obres, són coses que s’haurien d’anunciar amb molta més antelació", lamenta. La situació tampoc és gaire encoratjadora ara mateix: des de principis de febrer, segons dades de Transporta’m i puntual.cat –webs de la mateixa plataforma–, els retards mitjans dels trens han superat la mitja hora a totes les estacions de l’R2 i, en les de Barcelona han arribat a vorejar l’hora i mitja de demora.
La companya d’Allo a la plataforma, Anna Gómez, explica que des de la seva plataforma reclamen que el pla alternatiu de transport inclogui busos des de Sant Vicenç de Calders al Prat de Llobregat. "Des d’allà tenim metro, bus municipal o tren llançadora fins a l’Estació de França", explica Gómez, que creu que és la millor alternativa per seguir en bus fins a Zona Universitària, on l’Ajuntament de Barcelona permet que aparquin els autocars substitutoris. "Però hauríem d’intentar que els horaris [d’autocars i trens] coincidissin moltíssim, perquè, si no encaixen, malament anem. I la gent ja no se’n fia", lamenta.
Per la seva banda, el president de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, assegura que "les obres són bones i positives". "Com s’ha pogut veure d’una manera claríssima aquestes setmanes, hi ha un dèficit molt important de manteniment de la xarxa", explica Ramírez, que també condemna la falta d’informació a poques setmanes de les obres.
Ramírez es refereix a l’estat d’alguns trams precisament dels túnels del Garraf que estan en contacte directe amb l’onatge o que es troben visiblement deteriorats. Així ho denuncia l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), que assegura que rep missatges de molts usuaris preocupats per l’estat d’aquest tram dels túnels que, de moment, queda fora de les obres de manteniment.
Més intervenció en el futur
En aquest mateix tram quedaran pendents les obres que realment han de redefinir un traçat que es va estrenar el 1881, es va desdoblar a principis del segle XX i que, més enllà d’alguna modificació puntual i de treballs de manteniment, no s’ha tocat des dels anys 50. Aquest mateix traçat ha d’adaptar-se als estàndards de seguretat actuals i deixar obert un túnel per a evacuacions que, ara mateix, no existeix. Actualment, hi ha dos túnels, un per cada sentit de la marxa, en el qual només hi ha espai per a la circulació dels trens. "L’opció sobre la taula ara mateix és que s’ampliï un túnel perquè passin les dues vies i que l’altre quedi per a eventuals evacuacions", explica el president de la PTP, Adrià Ramírez.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit
- La crisi de Rodalies i l’R4: l’horari incomprensible dels trens llançadora matiners des de Manresa