La primavera comença a notar-se a Catalunya: el final de la borrasca Pedro porta pujada de temperatures
Torna el clima estable, que durarà com a mínim fins a la setmana que ve
Alerta per vent a Catalunya: restriccions en carreteres, incidències a Rodalies i última hora de la borrasca Pedro i Aemet
Confirmat: després del fort vent i la borrasca Pedro arriba un anticicló amb bon temps a Catalunya
Andrea Valenzuela García
La borrascaPedro posa fi a la situació que s’ha estat vivint en aquest llarg període de temporals. En tot just dos mesos, des que va començar l’any, el país ha viscut fins a 10 borrasques que han suposat una temporada una mica atípica.
Aquest dijous, la borrasca s’ha acomiadat amb un temporal de fort vent a Catalunya i amb unes ratxes de vent huracanades de fins a 100 km/h a les comarques de Tarragona.
No obstant, l’anticicló de les Açores porta una temperatura que recorda les primaverals.
Previsió per aquest divendres
La previsió meteorològica per aquest divendres anuncia un dia estable amb poc vent i sense pluges a Catalunya. Durant la matinada, s’ha format alguna boira a l’interior del territori, amb un cel blanquinós a les comarques de Barcelona per núvols mitjans espessos.
A la nit, ha baixat la temperatura mínima a una habitual del mes de febrer, fins i tot amb gelades febles als pobles del Pirineu. Tot i que aquesta zona posa fi a les nevades i dona pas a més hores de sol.
Efectes de l’anticicló
Arriba un clima estable durant diversos dies i unes temperatures que pujaran progressivament i es mantindran entre els 15ºC i els 18ºC. Tot i que moltes de les comarques del territori, i específicament el prelitoral, podrien arribar als 20 graus.
L’anticicló s’allargarà fins a la meitat de la setmana vinent, com a mínim, portant una massa d’aire temperat que recordarà els valors primaverals.
La situació climàtica quedarà molt estancada i sense vent. Els migdies seran càlids, però les nits encara mantindran un fredsemihivernal, una mica més fredes encara a les zones de l’interior. No hi ha cap previsió de precipitacions.
Catalunya, durant la setmana
A partir del cap de setmana, l’anticicló ja estarà instal·lat a Catalunya, i començarà previsiblement un període de calma.
De dilluns a divendres continua el sol, pocs núvols i boira extensa a l’interior, tot i que poc persistent, fet que defineix la monotonia anticiclònica.
Les condicions seran molt bones fins i tot en alta muntanya, on tampoc es preveu pluja o neu. Tot i que les zones amb nevades acumulades han de tenir en compte el risc d’allaus, provocades per la pujada de la temperatura.
