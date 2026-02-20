Educació
L’FP dual reclama més implicació de les empreses
Un informe destaca que més de la meitat de les firmes, especialment les petites, no coneixen la modalitat que combina formació a l’aula i a les companyies.
Olga Pereda
La formació professional dual – combina formació a l’aula i a l’empresa– ha crescut notablement a Espanya. Entre els cursos 2017 i 2022, va duplicar l’alumnat (124%). No obstant, els estudiants d’aquesta modalitat sols representen el 4,4% del total. Que aquesta formació s’enlairi definitivament passa, entre altres coses, per la implicació més gran del sector empresarial. Actualment, només el 0,3% de les firmes participen a l’FP dual.
Aquestes són algunes de les dades incloses en un estudi sobre els reptes i l’evolució a Espanya de les vocacions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) fet per DigitalES (associació que reuneix les empreses de telecomunicacions, tecnologia i innovació digital) i Edelvives (grup editorial especialitzat en educació). L’informe dedica un capítol a l’FP i destaca que els cicles més ben pagats són els de tècnic superior en Química Industrial i Fabricació de Productes Farmacèutics, tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma i tècnic superior en Mecatrònica Industrial. El sou mitjà en aquestes àrees ronda els 25.000 euros anuals.
L’FP dual existeix des del 2013. Però ha sigut en els últims anys quan s’ha disparat. L’actual llei, aprovada el 2022, converteix tota l’FP en dual, un sistema que ofereix als estudiants una formació ajustada a les necessitats de les empreses, amb pràctiques remunerades i una ràpida inserció laboral. Durant el seu primer any d’inserció laboral després d’acabar els estudis, els graduats en FP dual treballen més dies a l’any i, en conseqüència, guanyen fins a un 28% més que els d’FP tradicional, segons l’estudi L’impacte de l’FP dual en la inserció laboral a Catalunya, elaborat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa.
A temps complet
L’informe de DigitalES confirma que el 70% dels graduats en FP dual treballen en el seu sector, i tres de cada quatre llocs de treball són a temps complet. No obstant, només el 0,3% de les empreses participen en l’FP dual, així que és imprescindible involucrar-hi micropimes i pimes, que suposen la immensa majoria del teixit empresarial espanyol. L’informe ressalta que més de la meitat de les companyies, especialment les petites, no coneixen el sistema.
Tampoc la societat acaba de saber bé en què consisteix l’FP dual. L’últim baròmetre de CaixaBank Dualitza alerta que sols la coneix bé l’11% dels enquestats (1.523 persones entre 16 i 65 anys i amb tota mena de nivell d’estudis). El 45% no la coneix i la resta en té una idea molt superficial.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- La Generalitat actua contra la sinistralitat de Cercs fent la carretera C-16 de només un carril per sentit
- La crisi de Rodalies i l’R4: l’horari incomprensible dels trens llançadora matiners des de Manresa