L’habitatge de protecció oficial (HPO), Tema del Diumenge

Habitatges en construcció a la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc. | MANU MITRU

El Periódico

Barcelona

La crisi sorgida arran de l’adjudicació a càrrecs del PP d’Alacant de més d’una dotzena d’habitatges de protecció oficial (HPO, per les seves sigles) ha despertat els dubtes entorn del model d’aquests immobles, la principal característica dels quals és que es venen o lloguen per sota dels preus de mercat. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge posarà el focus en una de les claus: la complicació normativa al voltant d’un actiu molt cobejat. Diferents criteris econòmics, nomenclatura, període de protecció o forma d’adjudicació són alguns problemes que afecten un sistema on les competències recauen principalment sobre les 17 comunitats autònomes, però en les quals els ajuntaments i l’Estat poden influir o modificar-ne l’aplicació.

Drons i Revolut

El suplement Entendre-hi Més abordarà com la guerra que mantenen des de fa quatre anys ha convertit Rússia i Ucraïna en potències mundials en matèria de drons, l’activitat dels quals acaba suplint els soldats en el camp de batalla. Així, fins a un milió d’aquests artefactes operen diàriament en accions militars en els 1.500 quilòmetres de front. Als bombardejos russos amb artefactes voladors kamikaze en zones urbanes els passen les emboscades ucraïneses amb robots d’atac a pilots de soldats i a vehicles blindats.

L’ús de màquines no tripulades, que va començar com un recurs desesperat de la defensa ucraïnesa, suposa en l’actualitat una cosa similar per a la història de la guerra al que al seu dia va suposar l’arribada de l’avió o bé el desplegament dels carros de combat.

Per la seva banda, el suplement Actius assenyala com Revolut amenaça la banca tradicional. Amb sis milions de clients a Espanya i 70 milions en l’àmbit mundial, el neobanc britànic ha basat el seu creixement en la seva adopció per part del públic més jove.

