Delinqüència

L’Hospitalet anuncia un "pla de xoc" contra la inseguretat

Àlex Rebollo

L’Hospitalet de Llobregat

"No pot ser que la nostra gent gran es quedi a casa a partir de les sis de la tarda perquè se sent insegura". D’aquesta manera va resumir l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, la necessitat de més recursos policials i polítiques per millorar la percepció de seguretat dels veïns de la segona ciutat de Catalunya. Ho va fer a l’acabar l’última Junta de Seguretat Local, en la qual es va constatar, de nou, un augment dels fets delictius a la localitat entre el 2024 i el 2025 del 10,1%, de manera que continua en la línia ascendent de criminalitat dels últims anys. El mateix Quirós va dir que està "molt preocupat" per aquestes dades. En la mateixa línia, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va assenyalar que "no són unes bones dades" i que, per això, les administracions s’han compromès a portar a terme "un pla de xoc" en matèria de seguretat que arrencarà aquesta primavera.

Per tipologies, el 82% corresponen als delictes contra el patrimoni. Entre ells, pugen els robatoris amb força a l’interior de vehicles (52,7%) i establiments (43,1%), si bé baixen els robatoris amb força al domicili (-21,1%). L’alcalde també va mostrar preocupació pel que fa als robatoris amb violència i intimidació en l’espai públic (+3,1%), ja que són els que es produeixen "al carrer, amb estrebades, i que afecten, sobretot, la gent gran i generen molta alarma social". En aquest sentit, va destacar que "la seguretat no requereix només resposta policial, i en són un exemple les actuacions previstes en el pla de regeneració urbana i social del Samontà, que preveu la transformació física, educativa i social d’aquesta zona".

El "pla de xoc" anunciat suposarà un augment de la presència policial en l’espai públic a través de més dispositius Daga (contra les armes blanques) i Kanpai (contra la multireincidència).

