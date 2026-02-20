Projecte
L’ACA licita la millora dels desaigües de Foix
El Periódico
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu que està destinat a millorar els desaigües de fons de la presa de Foix, a l’Alt Penedès. El pressupost per portar a terme aquest contracte és de prop de 135.000 euros i es poden presentar ofertes fins al 6 de març.
La consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va destacar que "aquest és un dels compromisos assumits per l’ACA arran dels efectes de la dana de juliol del 2025, per millorar la gestió de l’aigua de la presa". A més de les actuacions previstes, des de l’estiu passat ja s’aplica un protocol per mantenir més capacitat lliure a l’embassament, amb l’objectiu d’absorbir l’aigua que arriba des de la capçalera i reduir així el risc d’inundacions.
La presa de Foix disposa, en la cota 75, de dos conductes de més de 26 metres de longitud on s’ubiquen els desaigües de fons. Les vàlvules que tanquen els conductes estan inoperatives des del 1940 i s’estima que hi ha més de 16 metres de sediments rere el parament d’aigües a dalt, per sobre de la captació d’aquests desaigües de fons. El projecte haurà de definir les mesures per aprofitar aquest element com una eina addicional per alliberar aigua.
