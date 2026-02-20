L'escola concertada assegura que perdrà prop de 165 grups en sis anys amb la renovació que els ha plantejat Educació
Les patronals del sector acusen la conselleria de "manca de diàleg"
ACN
L'escola concertada ha assegurat que perdrà prop de 165 grups en sis anys si s'aplica la proposta de renovació dels concerts que els ha plantejat el Departament d'Educació. En un comunicat, les patronals que representen el sector han afirmat que s'aplica un "criteri nou i no comunicat amb anterioritat" que suposa la "no recuperació" de concerts en els primers cursos de l'etapa, a primària i ESO, en grups que en algun moment no havien omplert. La concertada diu que en el període de renovació dels concerts, que serà de sis anys, es perdrien més de 300 llocs de treball, tant de personal docent com d'administració i serveis. Fonts del Departament d'Educació han apuntat a l'ACN que s'ha seguit el mateix procediment que en els darrers anys.
La Federació Escola Cristiana de Catalunya, l'Agrupació Escolar Catalana, l'Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament i la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya asseguren que aquest canvi "sobtat" perjudica els centres, "posa en risc" la distribució de la matrícula viva i de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (NESE) i "impedeix" recuperar unitats, cosa que, afirmen, suposarà la pèrdua definitiva de línies.
Al comunicat, expliquen que en una reunió amb el Departament se'ls havia comunicat la no renovació de 9 grups d'I3, però que la documentació entregada posteriorment "revela que l'afectació real arribarà a uns 165 grups al llarg del període de renovació de concerts, amb un impacte directe en l'estabilitat educativa, organitzativa i laboral de les escoles d'iniciativa social". Les escoles afectades van presentar a l'administració al·legacions als criteris per al manteniment de les unitats concertades, però expliquen que no els hi han acceptat.
D'altra banda, han acusat la conselleria de manca de diàleg, ja que sostenen que no s'ha convocat cap reunió per abordar la proposta, ni per treballar el mapa escolar ni per discutir mesures de protecció laboral.
Per últim, alerten que la reducció de l'oferta de concerts en aquells centres que reben demanda creixent "no respondria a cap criteri pedagògic ni de planificació rigorosa, i generaria un perjudici tant per als projectes educatius, per als docents com per a les famílies que els trien". Per això, el sector ha reclamat que les decisions que afecten la continuïtat dels centres, l'estabilitat de les famílies i la feina de centenars de professionals "no es prenguin unilateralment ni amb criteris canviants".
