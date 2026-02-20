El RACC encara el futur diversificant la seva oferta de serveis
L’entitat reivindica la seva història centenària amb novetats com una assessoria d’estalvi energètic i una secció per a "sèniors actius"
El 44,6% de socis té alguna assegurança amb el club, amb una mitjana de 2,7 pòlisses per llar
Meritxell M. Pauné
El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) celebra el seu 120è aniversari amb la vista posada en els següents 120 i un full de ruta centrat en una diversificació de productes i serveis que inclogui els seus 890.000 socis en totes les facetes del seu dia a dia. Avui compta amb 848 treballadors i gestiona 285.600 pòlisses d’assegurança de molts tipus, des de les tradicionals de vehicles fins a assegurances de vida, mòbils, mascotes o viatges.
"L’objectiu és assegurar la supervivència del club a llarg termini", diu Josep Mateu, president de l’entitat des del 2015 després de dues dècades com a director general. "Volem adaptar-nos a totes les modalitats de mobilitat i acompanyar la gent al llarg de la vida", afegeix. La celebració coincideix amb un moment expansiu i el llançament de novetats, com un servei a les llars per contractar les millors ofertes en subministraments de llum i gas cada tres mesos o un CLUB65 per a gent gran amb ganes de fer esport i activitats, que creix a un ritme de "mil persones setmanals".
Els fundadors del club –entre ells el pintor modernista Ramon Casas– eren burgesos amos dels primers automòbils a Barcelona, que circulaven amb traves constants. La ciutat era un fangar, cosa que li va valer el malnom de Can Fanga. El 1906 es van associar per resoldre carències com la falta de gasolineres i els paviments impracticables, i per organitzar carreres de promoció del motor. Van crear el primer mapa de carreteres de Catalunya el 1915 i fins i tot posaven senyals en cruïlles confuses. Era una tasca no tan allunyada dels actuals estudis de sinistralitat, que avui radiografien la xarxa viària a la recerca de punts negres perillosos.
La seva història
Als anys 50 van estrenar una autoescola i el seu primer servei d’assistència mecànica, amb una moto Sanglas amb sidecar. En els 80 van arribar els cotxes-taller, que podien solucionar una avaria sobre el terreny, i una dècada després els famosos helicòpters grocs.
La gran popularitat del RACC és dels 90 i 2000, quan va passar de 250.000 socis a gairebé un milió. "Van ser els anys de professionalització del club, d’adaptar-se a la societat i incorporar gent molt preparada i moderna, que venia de sectors molt diferents", rememora Mateu. "Els creixements del RACC han anat lligats a la situació econòmica del país", afegeix.
El RACC compta amb més del doble de socis que d’assegurats. Concretament, el 44,6% de les famílies sòcies de l’entitat tenen alguna assegurança contractada, amb una mitjana de 2,17 pòlisses per llar. Encara pot créixer molt sense sortir del seu propi ecosistema. "La fidelitat del soci sorgeix del vincle emocional amb el club i el mix de productes i serveis que utilitza", reflexiona Mateu.
El cotxe suposa el 63% de les pòlisses, ha sigut la gran porta d’entrada i encara és "un factor important per retenir els socis". Compten amb 6.500 vehicles i 1.500 tallers per atendre’ls. Han anat guanyant pes les pòlisses de llar (21%) i creixen molt ara les de viatge i salut. L’any passat van fer 836.000 assistències mecàniques i en llars, i van respondre 1,7 milions de trucades i missatges de WhatsApp.
Mateu calcula que l’activitat asseguradora "tindrà molt pes en el futur del RACC, sense voler ser únicament una companyia d’assegurances". La seva app pionera, anomenada CityTrips, reuneix totes les formes imaginables que hi ha de mobilitat urbana –més que a Google Maps– i està disponible a 56 ciutats del món.
Una altra faceta core del RACC és la competició esportiva, amb més de 120 proves puntuables i esdeveniments a l’esquena. "És part del nostre ADN: organitzem carreres des del 1908, sempre ho hem fet i ho continuarem fent", recalca el president del club, que ha format campions de motociclisme, com Marc Márquez. "¡Era tan petit quan va entrar que calia ajudar-lo a pujar la a moto!", rememora.
