Obres
La Sagrada Família convida avui a veure com corona la torre principal
Carles Cols
La Sagrada Família, tret que un mal temps que no s’espera ho impedeixi, culminarà avui la torre de Jesús, el que serà ja per sempre el cim del temple, a 172,5 metres d’altura. Amb grues i amb la precisió gairebé quirúrgica d’obrers impassibles davant el vertigen, es col·locarà el braç superior de la creu gaudiniana que corona aquesta torre, el sostre de l’skyline de la ciutat, una peça de més de 100 tones de pes i quatre metres de longitud.
Algun dia, no abans del 2027, aquest serà un mirador on podran accedir els visitants de la basílica, un espai de reduïdes dimensions, que obligarà la fundació que gestiona el dia a dia de la Sagrada Família a idear un sistema de venda d’entrades que no converteixi l’accés en un coll d’ampolla.
La primera pedra de la Sagrada Família es va col·locar durant la festivitat de Sant Josep de 1882. Han sigut necessaris, per tant, 144 anys per arribar per fi a l’altura prevista, cosa que no significa que hagin acabat les obres. Falta resoldre el puzle urbanístic de la porta principal, a través de la façana de la Glòria, al carrer de Mallorca, amb una escalinata que, en el més ambiciós dels plans, tindrà el seu inici a la vorera del costat muntanya del carrer d’Aragó. En qualsevol cas, acabar la torre de Jesús és una fita que molts barcelonins no van creure que veurien.
La col·locació dels altres quatre braços de la creu més el pedestal ha sigut un treball que els responsables del temple han volgut documentar amb fotògrafs professionals i experts en drons, en els últims mesos, però mai s’ha anunciat aquesta operació prèviament.
