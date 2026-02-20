Un mes de l’accident de Gelida
I després del caos a Rodalies arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona
Les obres, que començaran a mitjans de març, deixaran una única via amb servei entre Garraf i Sitges durant tres mesos
L’actuació encara no compta amb un pla de transport alternatiu
Rodalies afronta la setmana amb 200 trams amb limitació de velocitat
Pau Lizana Manuel
Un mes després de l’accident de Gelida, que va desencadenar una crisi sense precedents en la mobilitat catalana, els municipis del sud de Barcelona, i tots aquells que utilitzen l’R2 Sud o els Regionals del corredor sud, ja es preparen per a un nou obstacle en els seus trajectes cap a la capital catalana: a mitjans de març comencen les obres de manteniment dels túnels del Garraf. Els treballs deixaran inservible la via més pròxima al mar del tram, en el punt de mira l’últim mes pel visible mal estat d’alguns dels pilars, ponts o túnels presents en aquest punt del municipi de Sitges.
Que les obres tiraven endavant, malgrat que la xarxa de Rodalies encara està afectada per talls puntuals i per trams a velocitat reduïda, va ser un dels primers anuncis que va fer el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, després de l’accident de Gelida. «Ja ho teníem previst», va explicar Santano, que sí que va admetre en aquesta mateixa intervenció que s’havia debatut demorar l’actuació. «Estàvem parlant amb la Generalitat sobre quin era el millor moment per actuar, però ja teníem acordat que seria el mes de març», va aclarir el secretari d’estat. Les obres coincideixen, a més, amb les tasques que es porten a terme al Penedès pel corredor mediterrani, una cosa que fa descartar l’opció que els trens de Regionals avancin cap a Barcelona per Vilafranca del Penedès.
L’obra, tal com va avançar EL PERIÓDICO el setembre passat, té un pressupost de 3,74 milions d’euros i preveu la rehabilitació de dos punts concrets de la via. En concret, del pont que supera la cala d’Aiguadolç, a prop del nucli urbà de Sitges, i del viaducte del Garraf, a pocs quilòmetres al sud del pintoresc poble pesquer. Són punts desmillorats per l’onatge i la corrosió de l’aigua del mar i, de fet, fa temps que els maquinistes han de reduir la velocitat per l’estat de la infraestructura. La mateixa actuació també preveu readaptar el pas subterrani sota la via del tren del carrer de Sant Honorat, a pocs metres de l’estació de tren de Sitges.
Sense pla alternatiu
En el dia d’avui, quan queden menys de dues setmanes per entrar al mes de març, el pla alternatiu de transport encara no està definit. Pel que fa a la circulació de trens, i d’acord amb actuacions similars en anteriors ocasions, el més segur és que l’R2 Sud entre Castelldefels i Sant Vicenç de Calders només pugui circular una vegada per hora i sentit, la meitat de la freqüència habitual.
«Ens complicarà molt la vida», resumeix Adrià Allo, portaveu de la plataforma d’usuaris del corredor sud de Rodalies, Dignitat a les Vies. «El tall arriba un any després del de Roda de Berà, que ens va deixar cinc mesos amb la línia tallada; ara tres mesos més», lamenta. «I jo crec que la majoria d’usuaris no som conscients d’aquestes obres, són coses que s’haurien d’anunciar amb molta més antelació», lamenta. La situació tampoc és gaire encoratjadora ara mateix: en aquest febrer, segons dades de Transporta’m i puntual.cat –webs de la mateixa plataforma–, els retards mitjans dels trens han superat la mitja hora a totes les estacions de l’R2 i, a les de Barcelona, han arribat a vorejar l’hora mitjana de demora.
La companya d’Allo a la plataforma, Anna Gómez, explica que des de la seva plataforma reclamen que el pla alternatiu de transport inclogui busos des de Sant Vicenç de Calders fins al Prat de Llobregat. «Des d’allà tenim metro, bus municipal o tren llançadora fins a l’Estació de França», explica Gómez, que creu que és millor alternativa que seguir en bus fins a la Zona Universitària, on l’Ajuntament de Barcelona permet que aparquin els autocars substitutoris. «Però hauríem d’intentar que els horaris [d’autocars i trens] coincidissin moltíssim, perquè, si no encaixen, malament rai. I la gent ja no se’n refia», lamenta la portaveu.
Per la seva banda, el president de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, assegura que «les obres són bones i positives». «Com s’ha vist d’una manera claríssima aquestes setmanes, hi ha un dèficit molt important de manteniment de la xarxa», explica Ramírez, que també condemna la falta d’informació poques setmanes abans de les obres.
Ramírez es refereix a l’estat d’alguns trams precisament dels túnels del Garraf que estan en contacte directe amb l’onatge o que es troben visiblement deteriorats. Així ho denuncia l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), que assegura que rep missatges de molts usuaris preocupats per l’estat d’aquest tram dels túnels que, de moment, queda fora de les obres de manteniment.
Més obres en el futur
En aquest mateix tram quedaran pendents les obres que realment han de redefinir un traçat que es va estrenar el 1881, es va desdoblar a principis del segle XX i que, més enllà d’alguna modificació puntual i de tasques de manteniment, no s’ha tocat des dels anys 50. Aquest mateix traçat s’ha d’adaptar als estàndards de seguretat actuals i deixar obert un túnel per a evacuacions que, ara mateix, no existeix. Actualment, hi ha dos túnels, un per cada sentit de la marxa, on només hi ha espai per a la circulació dels trens.
«L’opció sobre la taula ara mateix és que s’ampliï un túnel perquè passin les dues vies i que l’altre quedi per a eventuals evacuacions», explica el president de la PTP Ramírez. És una opció que obligaria a tallar els dos túnels, així que l’associació ha proposat una alternativa: «Fem una inversió més gran i duradora i construïm un nou túnel que ens permeti circular a 200 km/h». D’aquesta manera, «no estàs condicionat a les característiques del túnel actual i les afectacions a la mobilitat són molt menors», explica Ramírez. Sigui com sigui, per a això encara caldrà esperar anys. De moment, Adif ha autoritzat que es porti a terme el projecte constructiu. És el primer dels molts passos administratius a superar.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca