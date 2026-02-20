Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Toc d’alerta" per part de Collboni a les concessionàries de la neteja

Residus al costat de contenidors al carrer de Comerç, aquest dimecres. / El Periódico

Toni Sust

Barcelona

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es va reunir ahir amb les quatre empreses concessionàries del servei de neteja i recollida de residus de Barcelona, FCC, CLD, Valoriza i Urbaser, i les va instar a redoblar esforços, a "no abaixar la guàrdia". Així ho va manifestar després de la trobada de la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, que va afegir que l’alcalde "ha traslladat un toc d’alerta" a les empreses. En la reunió va participar la gerent municipal, Laia Claverol.

Bonet va recordar que de les primeres coses que va fer Collboni l’estiu del 2023 després de ser investit com a alcalde va ser citar les concessionàries i instar-les a no escatimar esforços per combatre "les dades preocupants" que el baròmetre municipal llançava quant a la percepció de la gent sobre la neteja de la ciutat. Llavors, va prosseguir, es va encunyar el pla Endreça, com una mesura "de xoc" que ha acabat sent "de mandat".

Tercer problema de nou

Ahir, sempre segons la tinenta d’alcaldia, la situació partia d’un altre punt: "Tenim bones dades, però el missatge de l’alcalde és que no podem abaixar la guàrdia". És cert que en el baròmetre de juny passat la neteja va caure del tercer al cinquè lloc com a principal problema de Barcelona respecte al de finals del 2024, tot i que sense variar gaire el percentatge de gent que l’escollia: d’un 5,4% a un 5,1%. Però també és cert que en el baròmetre de desembre passat, la neteja va tornar a ocupar el tercer lloc, amb un 6,8% dels barcelonins que l’assenyalaven com el primer obstacle. Bonet va recordar que Barcelona inverteix cada dia un milió d’euros en neteja i recollida de residus.

