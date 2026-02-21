BCN insta el taxi a digitalitzar-se per ser més competitiu
La directora de Mobilitat de l’Ajuntament anima el sector a adaptar-se als canvis del mercat, com l’ús d’apps pels turistes, per afrontar la competència de les VTC.
Glòria Ayuso
El taxi és la prioritat per a la ciutat davant els vehicles de transport amb conductor (VTC), va reafirmar la directora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Lídia Torres, però cal "revisar com millorar el servei". Una trobada ahir entre empreses del sector va servir per traslladar el missatge que si el cotxe groc i negre vol mantenir-se com a primera opció, ha d’estar en les aplicacions que permeten la contractació a través del mòbil.El taxi és la prioritat per a la ciutat davant els Vehicles de Transport amb Conductor (VTC), ha reafirmat la directora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Lídia Torres, però cal "revisar com millorar el servei". Una ççtrobadaççpartitçç aquest divendres entre empreses del sector que treballen amb el taxi ha servit per traslladar el missatge que si el cotxe groc i negre vol mantenir-se com a primera opció davant els VTC, ha d’estar en les aplicacions que permeten la contractació a través del mòbil.
El turisme és un actor important a la ciutat i els clients que arriben a Barcelona no es dirigeixen a la parada de taxis, sinó que treuen el seu mòbil per contractar el desplaçament. L’administració local i la Generalitat són favorables a mantenir com a prioritari el sector regulat, però veuen que cal adaptar-se als nous temps.El turisme és un actor importantíssim a la ciutat i els clients que arriben a Barcelona no es dirigeixen a la parada de taxis, sinó que, acostumats a com es fa a les grans urbs a bona part del món, treuen el seu mòbil de la butxaca per contractar el desplaçament. L’administració local, igual com la Generalitat, és favorable a mantenir com prioritari al sector regulat davant l’entrada de nous operadors globals, però veu que cal adaptar-se als nous temps.
"El taxi forma part de l’ADN de Barcelona", amb 10.500 llicències i 6.000 professionals que circulen cada dia, va dir Torres, que va fer una crida a avançar en la seva digitalització. "Les aplicacions com Freenow afavoreixen la prestació del servei i són molt útils, a través d’elles s’arriba al sector turístic", va assenyalar."el taxi forma part de l’ADN de Barcelona", amb 10.500 llicències i 6.000 professionals que circulen cada dia, ha dit Torres, que ha fet una crida a avançar en la seva digitalització. "Les aplicacions com Freenow afavoreixen la prestació del servei i són molt útils, a través d’elles s’arriba al sector turístic", ha indicat.
A la ciutat, aquesta plataforma és la més utilitzada pels taxistes, amb 4.300 donats d’alta, mentre que Uber en té 1.700. Cabify ha obert aquest mes la seva plataforma al taxi en previsió que la futura llei de transport en vehicles de fins a nou places, que ha d’iniciar aquesta primavera el tràmit parlamentari, limiti la circulació dels VTC. "El taxi ha d’adaptar-se a les noves maneres d’agafar passatgers. Si el taxi no és allà per cobrir les necessitats s’utilitzarà una altra forma", va dir la directora de Freenow, Isabel García.A la ciutat, aquesta plataforma és la més utilitzada pels taxistes, amb 4.300 daus d’alta, mentre que Uber compta amb 1.700. Cabify, com ja ho ha fet Bolt, també ha obert aquest mes la seva plataforma al taxi en previsió que la futura Llei de transport en vehicles de fins i tot nou places, que ha d’iniciar aquesta primavera el tràmit parlamentari, limiti la circulació dels VTC a la ciutat. "El taxi ha d’adaptar-se a les noves maneres d’agafar passatgers. Si el taxi no és allà per cobrir les necessitats s’utilitzarà una altra forma", ha alertat la mateixa directora de la tecnològica Freenow, Isabel García.
El president d’Advanced Leisure Services (ALS), Angel Díaz, va advertir els taxistes que no tenen presència allà on són els turistes. "Estem immersos en un procés de canvi molt gran, i qui el marca és el consumidor", va indicar.El president d’Advanced Leisure Services (ALS), Angel Díaz, ha alertat els taxistes que no tenen presència allà on hi ha els turistes. "Estem en un procés de canvi tremend i el dirigeix el consumidor, sou un element fonamental per al turisme", ha indicat.
Visió empresarial
El president de Taxi Services Provider (TSP), Dionisio Gracia, va reclamar als taxistes "una visió empresarial més gran" i va alertar que el sector ha de preparar-se per a l’aparició dels robotaxis i altres nous actors, per tal d’oferir un "servei local però tecnològic, adaptat al client"."Cal anticipar-se i si hi ha un corrent que no es pot parar cal avançar per sortir el més reforçats possible, basant-se en l’eficiència", ha insistit Gràcia. En aquesta mateixa línia, ha alertat que el sector ha de preparar-se per a l’aparició dels robotaxis i altres nous actors, oferint un "servei local però tecnològic, adaptat al client, amb plataformes locals i internacionals".
"No es pot consentir que en un sector hiperregulat nous actors se saltin la regulació", va afirmar, per la seva banda, el president del Consell Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo, que va considerar que "han de ser tan complidores" com el taxi. Tot i així, Hidalgo va recomanar al taxi que cooperi amb el sector tecnològic per a "liderar i gestionar els canvis", en comptes de quedar-se enrere i que "els beneficis se’ls emportin d’altres"."No es pot consentir que en un sector hiperregulado nous actors se saltin la regulació", ha afirmat per la seva banda el president del Consell Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Ciriaco Hidalgo, que ha considerat en relació amb les plataformes tecnològiques de contractació que "han de ser tan complidores" com el taxi. Tot i així, Hidalgo ha recomanat al taxi que cooperi amb el sector tecnològic per a "liderar i gestionar els canvis", en comptes de quedar-se enrere i que "els beneficis se’ls portin d’altres".
El representant del sindicat majoritari del taxi, Elit Taxi, Tito Álvarez, assegura que les plataformes han aconseguit captar taxistes i clients a base de descomptes, incomplint la llei, perquè "una tarifa regulada no admet descomptes".El representant del sindicatio majoritari del taxi, Elit Taxi, Alberto Álvarez, assegura que les plataformes han aconseguit captar taxistes i clients a base de descomptes i, per tant, d’incomplir la llei, perquè "una tarifa regulada no admet descomptes". Les reticències del taxi a sumar-se a les plataformes es deuen al fet que, a més de pagar comissions, el taxi està obligat a acceptar qualsevol servei. En canvi, les plataformes sovint rebutgen els clients quan apareix una nova sol·licitud amb un benefici més gran, argumenta Álvarez.Les reticències del taxi a sumar-se a les plataformes rauen que, a més d’haver de pagar comissions, mentre el taxi està obligat a acceptar qualsevol servei, les plataformes rebutgen sovint els clients que ja anaven a recollir quan apareix una nova sol·licitud el trajecte de la qual reporta un benefici més gran, argumenta Álvarez .
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa