Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Catalunya reajusta l’oferta educativa per la caiguda demogràfica

Els canvis de la conselleria encenen la polèmica en l’escola concertada. Fins a 247 grups tancaran perquè continuen segregant per sexes.

Catalunya reajusta l’oferta educativa per la caiguda demogràfica

Catalunya reajusta l’oferta educativa per la caiguda demogràfica / Ferran Nadeu / EPC

Helena López

Barcelona

La caiguda demogràfica continua impactant en l’escola catalana. Per al curs 2026-2027 es preveu que s’incorporaran al sistema educatiu –que comencin I3– 53.600 alumnes, 1.700 menys que l’exercici anterior. Una reducció que se suma a la caiguda acumulada dels anys precedents (el curs 2011-2012 es van incorporar al sistema més de 80.000 estudiants). En aquest context, es preveuen tancar 25 grups en l’escola pública (mentre que se n’obriran 50 a primer d’ESO) i 16 grups en la concertada. La novetat ha arribat amb canvis en els concerts: es renovaran cada sis anys per, segons Educació, "donar estabilitat al sistema" (fins ara a secundària es feia cada quatre) i, cosa que ha encès la polèmica en l’escola concertada, si un centre perd un grup d’I3 no podrà recuperar-lo més endavant. Més enllà d’això, seguint la norma, la renovació dels concerts suposarà el tancament de 283 grups, 247 d’ells per haver decidit continuar segregant per sexes, cosa que ja s’havia anunciat.

Sobre els reajustaments de places, la conselleria va justificar els tancaments d’I3 per evitar una sobreoferta que beneficia sempre la segregació escolar. La sobreoferta fa que determinades escoles amb més demanda s’omplin i els centres amb menys demanda acabin concentrant els alumnes més vulnerables i la matrícula viva. "Per això és molt important ajustar l’oferta educativa als alumnes que s’han de matricular", va insistir el departament.

El curs 2026-2027, el 96,2% dels grups públics sortiran amb 20 alumnes o menys a I3. D’aquests, un 59% està per sota de la ràtio 20 (19 o menys). Una reducció que en la concertada és bastant més baixa: poc més del 50% sortiran amb 20 alumnes o menys.

Notícies relacionades

Pel que fa a l’increment de grups de primer d’ESO, Educació assenyala que es tracta d’un primer pas per anar reduint ràtios a secundària, una de les grans demandes dels professors i les famílies. Així ho van detallar ahir la directora general de Centres Públics, Montse Duran, i el director general de Centres Concertats i Centres Privats, Xavier Güell, durant la presentació de l’oferta educativa inicial del curs que ve, en la qual també van recordar que la preinscripció serà del 4 al 18 de març per a infantil i primària, i del 6 al 18 de març per a l’ESO.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents