Els veïns de l’Hospitalet donen un aprovat just a Quirós
La gestió de l’alcalde és valorada amb un 5,3 en la seva primera avaluació del baròmetre municipal des que va assumir el càrrec el 2024.
Àlex Rebollo
David Quirós fa poc més d’un any i mig que és alcalde de l’Hospitalet de Llobregat. Li queda, de fet, una mica menys d’aquest temps per presentar-se per primera vegada com a alcaldable a les eleccions municipals del maig del 2027. La connexió econòmica entre el nord i el sud de la ciutat, limitar el maó i la intervenció integral en els barris del nord són algunes iniciatives amb què l’alcalde socialista pretén marcar perfil propi i distanciar-se de la seva predecessora, Núria Marín. El baròmetre municipal recull per primer cop una avaluació a la gestió de Quirós. Els veïns enquestats l’aproven amb una nota mitjana de 5,3 sobre 10, que és un aprovat justet, similar a la que va obtenir l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan va arribar a l’alcaldia (5,1).David Quirós porta alguna cosa més d’un any i mig com a alcalde de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Una mica menys del temps que li queda per presentar-se per primera vegada com a alcaldable en unes eleccions municipals, les de maig del 2027. La connexió econòmica entre el nord i el sud de la ciutat, limitar el maó o la intervenció integral en els barris del nord de la ciutat són algunes de les iniciatives amb què Quirós pretén marcar perfil propi i, conseqüentment, distanciar-se de la figura de la seva predecessora, l’exalcaldessa Núria Marín. El baròmetre municipal recull per primera vegada ara una avaluació a la gestió de l’alcalde. Preguntats pel treball de Quirós a la ciutat, els veïns enquestats ho aproven amb una nota mitjana de 5,3 sobre 10, un aprovat raspat. Es tracta d’una nota similar que va obtenir l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan va arribar a l’alcaldia (5,1).
L’anterior enquesta es va fer l’octubre del 2024, quan Quirós portava quatre mesos com a alcalde. El baròmetre no va contemplar una nota quantitativa per a la seva gestió, tot i que va recollir que els veïns valoraven de forma positiva el relleu a l’alcaldia.L’anterior enquesta es va portar a terme l’octubre de 2024, quan Quirós portava tan sols quatre mesos com a alcalde de l’Hospitalet, per la qual cosa el baròmetre no va arribar a contemplar una nota quantitativa per a la seva gestió, tot i que sí que va recollir que els veïns de l’Hospitalet valoraven de forma positiva el relleu a l’alcaldia de la ciutat.
Si la nota es divideix per votants dels diferents partits, l’alcalde obté una valoració d’aprovat entre els electors del PSC (5,9), els Comuns (5,3) i el PP (5,0), i suspèn entre els d’ERC-EUiA (4,4) i Vox (3,6). Al preguntar per la gestió de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el 67,1% dels hospitalencs l’aprova, davant un 26,9% que atorga una nota inferior a 5. La nota mitjana és de 5,5 sobre 10. L’enquesta, elaborada a partir de 1.500 entrevistes, assenyala que el 40,1% dels residents considera que la gestió de l’Ajuntament ha empitjorat en els darrers dos anys, mentre que un 29,1% creu que es manté igual i un 24% opina que ha millorat.Si la nota es divideix per votants dels diferents partits que formen el consistori, l’alcalde obté una valoració d’aprovat entre els votants de PSC (5,9), Comuns (5,3) i PP (5,0). En canvi, suspèn entre els votants d’ERC-EUiA (4,4) i Vox (3,6). Al preguntar per la gestió de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el 67,1% dels hospitalencs l’aprova, davant un 26,9% que atorga una nota inferior a 5. En aquest cas, la nota mitjana és de 5,5 sobre 10. L’enquesta d’opinió pública, que ha portat a terme un total de 1.500 entrevistes, assenyala que el 40,1% dels residents considera que la gestió de l’Ajuntament ha empitjorat en els últims dos anys, mentre que un 29,1% creu que està igual i el 24% considera que ha millorat.
Principals inquietuds
La seguretat i la neteja són les principals preocupacions dels veïns de l’Hospitalet. Aquestes qüestions van ser protagonistes en l’inici del convuls curs polític –l’enquesta es va portar a terme al desembre. Entre setembre i desembre, Quirós va afrontar protestes de la plantilla de la Guàrdia Urbana per la renovació del conveni i una manifestació per reclamar més mesures contra la inseguretat i l’incivisme. La Junta de Seguretat Local del 19 de febrer va constatar un repunt delictiu, la qual cosa suposa una dinàmica oposada a la de ciutats de l’entorn com Barcelona i Viladecans i ha portat el Govern a anunciar un "pla de xoc" per revertir-la.La seguretat i la neteja tornen a ser les principals preocupacions que manifesten els veïns de l’Hospitalet. Dues qüestions que han sigut protagonistes en l’inici del convuls curs polític d’aquest 2025 —l’enquesta es va portar a terme al desembre—. Entre setembre i desembre, Quirós va haver d’afrontar les protestes de la plantilla de la Guàrdia Urbana per la renovació d’un nou conveni, així com una multitudinària manifestació per reclamar més mesures contra la inseguretat i l’incivisme. De fet, la Junta de Seguretat Local que es va celebrar aquest mateix 19 de febrer va constatar un nou repunt delictiu a la ciutat, el que suposa una dinàmica oposada a la de ciutats de l’entorn com Barcelona o Viladecans i que ha portat al Govern de la Generalitat a anunciar un "pla de xoc" per mirar de revertir la situació.
Durant els últims mesos, l’executiu local ha sumat victòries, com el desbloqueig del soterrament del tram sud de la Granvia, que ha de ser el primer pas per al futur pol biomèdic en aquesta zona, el primer pla local de vivenda de la ciutat i el primer pressupost per al pla de regeneració integral dels barris del nord, el seu principal projecte.En els últims mesos, l’executiu local també ha sumat algunes victòries, com el desbloqueig del soterrament del tram sud de la Granvia —i que ha de ser el primer pas per fer realitat el futur pol biomèdic que es preveu en aquesta zona; el primer Pla local de vivenda de la ciutat; i el primer pressupost per al pla de regeneració integral dels barris del nord de la ciutat, el seu principal projecte.
El 23,7% dels ciutadans identifica correctament Quirós com a alcalde de l’Hospitalet. La xifra millora respecte de l’any passat (17,1%), però queda molt lluny dels registres que assolia Marín abans de cedir la vara d’alcalde (73,5%). Entre el 76% que no recorda el nom de Quirós de forma espontània, gairebé la meitat el reconeix quan se li recorda que és el nou alcalde.Respecte al coneixement públic del regidor, el 23,7% dels ciutadans citen correctament de manera espontània David Quirós com a alcalde de l’Hospitalet, un percentatge que millora respecte al baròmetre de l’any passat (17,1%) però que encara queda lluny dels registres arribats per Marín abans de cedir la vara de comandament (73,5%). Això sí, entre el 76% que no recorden el nom de Quirós de forma espontània, gairebé la meitat sí que el reconeix a l’esmentar-ho com a nou alcalde de la ciudad.rupos, el PSC és el partit del consistori amb la nota més alta, amb un 4,8 de mitjana, seguit d’ERC i Comuns (amb un 4,5 i un 4,3, respectivament). Els grups que obtenen la nota més baixa són el PP, amb un 3,1 i Vox, amb un 2,7. Les valoracions varien significativament en funció del record de vot: en tots els casos, les notes més altes procedeixen dels mateixos votants. PSC i ERC-EUiA són els únics partits que aproven més enllà dels seus propis votants.
