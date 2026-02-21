Un home mata el seu fill i fereix de gravetatla seva dona a Tenerife
L’individu va utilitzar un matxet per atacar el menor, la seva mare i els agents de la Guàrdia Civil que es van presentar al lloc i que el van abatre a trets.
Pedro Fumero
Un home va ser abatut a trets ahir a la matinada després de matar el seu fill de 10 anys a Tenerife, i deixar ferida molt greu la mare d’aquest nen i causar una ferida a un guàrdia civil. Els fets van passar al voltant de la una de la matinada en un habitatge situat al municipi d’Arona, al sud de l’illa. L’home va fer servir un matxet per portar a terme l’atac múltiple. La investigació es desenvolupa com un presumpte cas de violència de gènere.
Els veïns de la família de la víctima es van assabentar del que estava passant pels crits de dolor de la dona. Uns quants residents del portal número 2 d’un dels habitatges del passeig de Santa Eulalia, a la barriada nova de Cabo Blanco, a la població d’Arona, van sortir a la via pública alertats pels crits de desesperació i d’impotència de la mare del nen de 10 anys després de veure com el pare havia assassinat la criatura a cops de matxet.
Els veïns de la zona no s’havien imaginat mai que l’home fos capaç de cometre un crim d’aquesta magnitud, ja que no havien sentit mai crits ni baralles entre ell i la parella o amb el menor. Per aquest motiu, la sorpresa que van tenir va ser majúscula pels fets de les primeres hores de la matinada.
El menor assassinat pel padre ja era mort a l’interior del domicili quan van arribar els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local d’Arona.
Talls a les extremitats
L’agressió contra la mare li va provocar lesions de caràcter molt greu i a causa d’aquestes continua ingressada en un hospital, amb talls a les extremitats. Quan els agents de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil van arribar al lloc, l’home també els va atacar amb el matxet i es va resistir a l’arrest d’una manera molt violenta.
De fet, va aconseguir ferir de consideració en un braç un dels guàrdies civils, que també està hospitalitzat i a l’espera de ser intervingut, tot i que ara mateix està fora de perill.
Davant la violenta reacció de l’agressor, els agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local van obrir foc amb les armes reglamentàries i l’autor de l’atac va acabar abatut a trets al mateix lloc dels fets.
En els escorcolls judicials que s’han efectuat no s’ha trobat cap antecedent de denúncies contra l’home que presumptament va matar el seu fill i va deixar greument ferida la seva dona, segons va informar l’Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries (TSJC). Tampoc tenia antecedents penals.
Investigació
Les diligències del cas les porta la plaça número 1 de la Secció d’Instrucció d’Arona, que en principi s’inhibirà a favor de la plaça de Violència sobre la Dona amb referència a la mort del nen i les lesions de la mare, de manera que únicament assumirà la investigació per la mort de l’home. La responsabilitat penal del presumpte homicida o assassí ha quedat extingida perquè ha mort.
