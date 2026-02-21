Open Barri, el ‘fill’ del 48 Open House
La cita, que compta amb edicions d’hivern, primavera i estiu, acosta els barcelonins a cent llocs dels barris perifèrics de Nou Barris, la Marina i Vallvidrera.
Toni Sust
El 48 Open House és una cita amb tradició a Barcelona. El festival d’arquitectura es va celebrar per primera vegada el 2010 i ha servit perquè la ciutadania prengui consciència del patrimoni arquitectònic que l’envolta. Ara ha tingut un fill efímer, l’Open Barri, creat amb motiu de la condició de Capital Mundial de l’Arquitectura que va recaure en Barcelona per aquest 2026.El 48 Open House és una cita amb tradició a Barcelona. El festival d’arquitectura es va celebrar per primera vegada a la capital catalana el 2010, i comptava amb precedents com el de Londres, Nova York i Hèlsinki. Ha servit perquè la ciutadania pogués prendre consciència del patrimoni arquitectònic que l’envolta. I ara ha tingut un ‘fill’ efímer, l’Open Barri. Una seqüela temporal creada amb motiu de la condició de Capital mundial de l’Arquitectura que va recaure en Barcelona per a 2026.
Elisenda Bonet, arquitecta i directora de l’associació 48h Open House Barcelona, explica que en aquests 16 anys el festival "ha crescut, tant en el nombre d’edificis que expliquem com en la cohesió i visibilitat que l’arquitectura no té fronteres".Elisenda Bonet, arquitecta i directora de l’associació 48h Open House Barcelona, explica que en aquests 16 anys el festival "ha crescut, tant en el nombre d’edificis que expliquem com en la cohesió i en la visibilitat que l’arquitectura no té fronteres".
El 48 Open House va donar un pas el 2013: va sortir per primera vegada de Barcelona i va incloure-hi Santa Coloma de Gramenet. Amb el pas dels anys, han sigut set les ciutats pròximes a la capital que s’ha afegit a l’oferta: Vilassar de Dalt, Badalona, l’Hospitalet, Sant Joan Despí i Sitges. El 48 Open House va donar un pas el 2013: va sortir per primera vegada de Barcelona. Va incloure en la seva proposta Santa Coloma de Gramenet. Amb el pas dels anys han sigut ja set les ciutats pròximes a la capital que se sumen a l’oferta a més de Santa Coloma: Vilassar de Dalt, Badalona, l’Hospitalet, Sant Joan Despí i Sitges. "Ens va bé per traspassar la frontera de Barcelona. De vegades vius en una ciutat i treballes en una altra, i no et fixes que hi ha un patrimoni ric", afirma Bonet, que recalca que 48 Open House persegueix combatre aquest desinterès: "Nosaltres defensem que l’arquitectura contemporània és patrimoni del futur, així com l’espai públic de qualitat"."Ens va bé per traspassar la frontera de Barcelona. De vegades vius en una ciutat i treballes en una altra, i no et fixes que hi ha un patrimoni ric", afirma Bonet, que recalca que 48 Open House persegueix combatre aquest no reparar en elements que mereixen ser observats: "Nosaltres defensem que l’arquitectura contemporània és patrimoni del futur, així com l’espai públic de qualitat".
Nou Barris, el primer
Aquestes dues idees, buscar "zones no centrals de Barcelona que no són visitades" i aconseguir que la gent que viu a prop de determinats edificis "els vegi per primera vegada d’una altra forma", estan en la base de la creació d’Open Barri: "Quan Barcelona es va obrir a acollir la capitalitat, vam proposar fer tres Open House en barris no centrals, de la perifèria de Barcelona, perquè siguin visitats pels barcelonins", explica Bonet.Aquestes dues idees, les de buscar "zones no centrals de Barcelona que no són visitades" i la d’aconseguir que gent que viu a prop de determinats edificis "els vegi per primera vegada d’una altra forma", són en la base de la creació d’Open Barri: "Quan Barcelona es va obrir a acollir la capitalitat, vam proposar fer tres Open House en barris no centrals, de la perifèria de Barcelona, perquè siguin visitats pels barcelonins", explica Bonet.
L’Open Barri només es veurà aquest any. El primer dels tres capítols està en curs. És l’Open Barri d’hivern, que se centra en Nou Barris, va començar el 16 de febrer i dura fins a l’1 de març. Un total de 30 espais del patrimoni urbanístic de Nou Barris es poden visitar en aquests 15 dies: edificis residencials, esglésies, masies i espais amagats. Entre ells, el Magatzem d’Art Públic de Canyelles, on l’Ajuntament guarda estàtues retirades del carrer, que es va poder visitar el 16 de febrer i es farà el dia 23, amb inscripció prèvia, tot i que no és necessària en la majoria d’espais.L’Open Barri presenta la característica que en principi només es veurà aquest any. El primer dels tres capítols està en curs. És l’Open Barri d’hivern, que se centra a Nou Barris, va començar el 16 de febrer, i es prolonga fins a l’1 de març. Un total de 30 espais que integren el patrimoni urbanístic de Nou Barris es poden visitar en aquests 15 dies: edificis residencials, esglésies, ‘masies’ i també els anomenats espais ocults. Entre aquests últims figura el Magatzem d’Art Públic de Canyelles, on l’ajuntament guarda les estàtues que ha retirat del carrer definitivament o provisionalment, que es va poder visitar el mateix 16 de febrer, com aconseguirà el dia 23, inscripció prèvia, si bé aquesta no és necessària en la majoria d’espais elegits.
L’Open Barri de primavera (entre el 13 i el 26 d’abril) versarà sobre la Marina. Els llocs que es mostraran encara no s’han escollit, però se sap que seran una trentena, igual com a Sarrià i Vallvidrera, que centraran l’Open Barri d’estiu (del 15 al 28 de juny).L’Open Barri de primavera versarà sobre La Marina i tindrà lloc entre el 13 i el 26 d’abril. Els llocs que es mostraran no estan encara elegits, o, més ben dit, no està tancada la llista, tot i que sí que se sap que, com en Nou Barris, seran una trentena, igual com en Sarrià i Vallvidrera, que centraran l’Open Barri d’estiu, que se celebrarà del 15 al 28 de juny.
"¿Per què hem triat aquests barris? Perquè són perifèrics, d’implementació més recent que no pas els del centre. Nou Barris era agrícola fins a mitjans del segle XX i van anar-hi a viure prop de 700.000 persones". Bonet esmenta l’arribada de la immigració que va venir a treballar Barcelona i per a la qual es van construir habitatges a alta velocitat. "Va ser una transformació molt ràpida, en zones amb moltes mancances urbanístiques".
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat