La vaga de metges tanca amb un seguiment desigual
A Barcelona, prop de mil metges van sortir al carrer en una jornada d’aturada discreta. La Conselleria de Salut va apuntar a un 7,2%, mentre que el sindicat va apujar la xifra a un 43%.
Nieves Salinas
Cinquena i última jornada de la vaga estatal de metges per l’estatut marc. Almenys aquest mes de febrer. Mobilitzacions arreu del país –a Catalunya els metges es van manifestar ahir davant la Conselleria de Salut en una segona jornada d’aturada aquesta setmana que va deixar frases com "la nostra sanitat col·lapsarà com Rodalies"– i inquietud entre les conselleries de Salut pel xàfec que se’ls acosta. Perquè, tot i que el seguiment de les aturades ha sigut desigual –amb percentatges, ahir, amb xifres oficials, que oscil·len entre el 7,2% a Catalunya i el 28,1% a Andalusia–, sí que va tenir repercussió en l’atenció pels milers de cites i consultes cancel·lades. Preocupa, sobretot, l’impacte a llarg termini. "No podem aguantar sis mesos de vaga", va sintetitzar des de Cantàbria el conseller de Salut, César Pascual.
Pascual al·ludia al calendari d’aturades convocat pel Comitè de Vaga, conformat per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (Amyts), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’Mega). Després de la pròxima vaga del març, en vindran més: del 27 al 30 d’abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny.
Això de moment, va advertir el comitè. ¿Fins on estan disposats a arribar amb les reivindicacions? "Fins que això es modifiqui, perquè, si no, ens quedarem sense metges a la sanitat pública", avançava a EL PERIÓDICO Víctor Pedrera, secretari general de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM). Ara per ara, no hi ha hagut avenços i les últimes hores d’aquesta vaga de febrer es van esgotar sense aconseguir que la ministra Mónica García es mostrés disposada a reprendre les negociacions per elaborar una norma pròpia per als metges. La pugna entre els metges i la ministra segueix.
Més de 176.000 metges de tot Espanya, els que treballen en el Sistema Nacional de Salut, estaven cridats a les aturades. Reclamen, des de fa mesos, com han evidenciat amb anteriors mobilitzacions i vagues, un estatut propi. Ahir, la CESM aportava unes xifres, a tall de balanç, que vorejaven el 90% de seguiment estimat en atenció hospitalària i el 80% en atenció primària de mitjana entre totes les comunitats autònomes. El sindicat valorava aquests percentatges com a molt positius.
Les xifres oficials, però, són molt més baixes. Un ball de percentatges que s’ha sostingut tota la setmana. El Servei Gallec de Salut (Sergas), per exemple, estimava ahir que la participació aquest últim dia d’aturada havia sigut del 24,6% als hospitals de la xarxa pública i del 5,6% als serveis d’atenció primària, una mitjana que s’ha mantingut al llarg de la setmana. Tal com ha passat en dies anteriors, el sindicat mèdic O’Mega va elevar el seguiment al 86% en l’àmbit hospitalari i al 23% en els centres de salut.
Més exemples. A Catalunya, el Departament de Salut va xifrar en un 7,2% el seguiment de la vaga, mentre que el sindicat convocant, Metges de Catalunya, va elevar la xifra al 43%. A la Comunitat Valenciana, els organitzadors mantenien que el seguiment va ser del 90%, davant el 12,21% que mantenia la conselleria.
Incertesa
Més enllà d’aquest seguiment basculant, l’aturada va acabar tenint un impacte notable en la rutina sanitària, amb la suspensió de cites programades, consultes o cirurgies. Ahir mateix, el Servei de Salut de les Balears (IBSalut) anunciava que anirà reprogramant les consultes, proves i operacions suspeses aquesta setmana a causa de la vaga i que ho farà mirant que sigui en "el mínim temps possible".
Segons les Balears, la setmana de vaga ha provocat la cancel·lació de 20.046 actuacions. L’IBSalut ja va anunciar que anirà reprogramant les cites.
En la mateixa línia, el conseller de Salut de Cantàbria admetia que ha instat les gerències del Servei Càntabre de Salut a elaborar un pla de recuperació de tota l’activitat perduda. També va descartar la derivació de pacients a la sanitat privada: "Tenim una capacitat de derivació limitada amb el pressupost".
