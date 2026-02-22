Un actiu molt desitjat
¿Què és una HPO? ¿Quines regles cal complir si el propietari vol vendre’l o llogar-lo? ¿Què canvia quan acaba el període de protecció? La normativa autonòmica, molt dispar, el regula.
G. S.
Els habitatges de protecció oficial (HPO) –o habitatges protegits– han sigut l’eina històrica per facilitar l’accés a la vivenda als que tenen recursos limitats, però la seva producció reduïda ha provocat que no molts coneguin el més essencial. El seu preu, tant de venda com de renda, està limitat per la normativa de cada comunitat autònoma i, a més, solen existir requisits d’accés (ingressos, inscripció en registres, no tenir una altra vivenda, etcètera) i un període de protecció durant el qual es mantenen aquestes condicions. En aquestes preguntes i respostes aclarim què és exactament un HPO, qui les promou i construeix a Espanya, quins requisits solen exigir-se i, sobretot, quines regles cal complir si el propietari vol vendre-la o llogar-la –i què canvia quan acaba el període de protecció.
¿Què s’entén per HABITATGE de protecció oficial o HABITATGE PROTEGIT?
Un habitatge protegit és un immoble residencial la construcció del qual s’ha desenvolupat sobre un terreny destinat específicament per tenir aquest caràcter. El seu preu de venda o lloguer està limitat per la regulació autonòmica aplicable, a més d’altres condicions com qui pot accedir o el temps que dura aquesta protecció. L’objectiu és facilitar l’accés a la vivenda a persones o famílies amb recursos econòmics limitats. L’amo o promotor d’una HPO pot ser una administració pública o bé promotors o empreses privades, que podran comptar (o no) amb subvencions, tipus d’interès reduïts o avantatges fiscals.
¿Qui construeix l’HPO a Espanya?
El principal impulsor de HPO a Espanya ha sigut el sector privat, especialment en els últims anys: des del 2015, de les 86.000 vivendes protegides que s’han construït, el 79% han sigut aixecades per empreses, mentre que els diferents ens de l’administració únicament han posat en marxa el 21%.
¿Quants tipus d’HABITATGE proteGIT existeixen?
La classificació de vivenda protegida varia segons la comunitat autònoma i, en alguns casos, al seu torn tenen diferents tipologies en funció dels ingressos dels adjudicataris.
¿Quins són els requisits per comprar un HPO?
Canvien en funció de l’autonomia. El principal, no superar el llindar d’ingressos marcat per l’administració, que normalment es fixa amb l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples). Addicionalment, se sol exigir estar inscrit en un registre públic, no disposar de cap altre immoble en propietat, portar una sèrie d’anys empadronat en el municipi i una declaració responsable que la casa es destinarà a ser la residència habitual.
¿Què és el període de protecció?
És el període en què la vivenda mantindrà aquestes condicions, és a dir, que el seu preu estarà limitat. El període de protecció depèn de la normativa vigent en el moment de la qualificació de la vivenda i de la comunitat autònoma on es trobi. Històricament, els terminis han anat des dels 10 anys fins als 30 anys, però algunes regions han estès aquest període o l’han tornat indefinit per als terres de titularitat pública.
¿Puc vendre un HPO?
Sí, però amb condicions: el preu màxim serà l’aplicable en la normativa autonòmica, en algunes comunitats l’administració té un dret de tempteig i retracte i el comprador haurà de complir els requisits.
¿Què passa si venc quan acabi el període de protecció?
La vivenda passa a ser lliure i deixa d’estar subjecta a qualsevol restricció de preu.
¿Puc llogar el meu habitatge protegit?
Depèn. Tot i que estan concebuts per ser una residència habitual i permanent, les normatives autonòmiques preveuen aquesta possibilitat, sempre que la renda no superi un percentatge màxim del preu fixat per part de l’Administració. Normalment, es requereix una autorització. Hi ha promocions d’HPO que es construeixen directament per ser destinades al lloguer on l’amo és un únic propietari, ja sigui un de privat o un ens públic on apliquen les mateixes limitacions.
