Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Per desordres públics

Cinc detinguts a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que acaba amb incidents

Un detingut i càrregues policials en una quedada viral sense rastre de ‘therians’ a l’Arc de Triomf de Barcelona

Vídeo | L’Arc de Triomf s’omple de curiosos per la quedada de ‘therians’ a Barcelona

Vídeo | L’Arc de Triomf s’omple de curiosos per la quedada de ‘therians’ a Barcelona / ACN / Otras

El Periódico

Barcelona

Cinc persones van ser detingudes dissabte a la nit per desordres públics a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que va finalitzar amb enfrontaments, i per això la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir per desallotjar la zona, segons van explicar a Efe fonts policials i municipals.

A través de les xarxes socials, seguidors del fenomen ‘therian’ –joves que s’identifiquen amb animals i actuen com a tals tapant-se la cara amb màscares– s’havien donat cita ahir a la tarda a l’Arc de Triomf de Barcelona.

Diversos centenars de joves, entre seguidors d’aquest fenomen i curiosos, van acudir a una cita que va arribar a reunir unes 3.000 persones i que, al principi, es va desenvolupar de manera pacífica.

Vandalisme

Després de la concentració, un grup de persones va provocar incidents que van finalitzar amb enfrontaments, vandalisme i danys al mobiliari urbà.

Notícies relacionades

La Guàrdia Urbana va requerir la intervenció dels Mossos d’Esquadra per poder desallotjar la zona i els incidents van finalitzar amb cinc detencions, quatre a càrrec dels Mossos d’Esquadra i una de la policia de Barcelona.

Tracking Pixel Contents