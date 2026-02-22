Cinc dies de vaga a FGC a partir de dimarts
L’operadora manté que abans no havia rebut cap queixa, mentre que els maquinistes assenyalen que fa dos anys que ho denuncien.
Glòria Ayuso
El sindicat de maquinistes Semaf ha convocat vaga aquesta vegada a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per a dimarts i dimecres, així com els dies 2, 3 i 4 de març. Amb aquestes cinc jornades d’aturada, el sindicat reclama "millorar la seguretat".
Com a resposta, FGC ha emès un comunicat en què expressa "sorpresa davant aquesta convocatòria de vaga", que considera "artificiosa". Així mateix, ha remarcat que el sindicat té una representació minoritària, del 13%, dins del comitè d’empresa, alhora que lamenta la situació que provoca la convocatòria, que veu "altament lesiva per a la mobilitat de les persones usuàries", justament quan coincideix amb els problemes que presenta la xarxa de Rodalies.
L’empresa farà saber l’oferta dels trens amb què es podrà comptar aquests dies una vegada la conselleria d’Empresa estableixi els serveis mínims.
Encreuament de versions
FGC assegura que el sindicat no ha transmès anteriorment cap aspecte relacionat amb els motius de la convocatòria de la vaga a la direcció de l’empresa en el marc del Comitè de Seguretat en la Circulació, encarregat d’analitzar les propostes i complir les decisions. "Cap de les propostes ha sigut rebuda pels procediments i els canals establerts" per portar a terme millores, remarca. Semaf, però, ha explicat a EL PERIÓDICO que des de fa dos anys sí que ha transmès preocupació per aspectes de seguretat a la direcció. "Entenem el seu nerviosisme", afirmen fonts del sindicat.
Tot i així, FGC afirma que s’ha ofert a tractar en un comitè de seguretat extraordinari tots els punts de la convocatòria de vaga "amb l’objectiu d’implementar les oportunitats de millora que es puguin detectar". Tanmateix, l’oferta no ha sigut acceptada per Semaf, segons Ferrocarrils, que després d’aquesta decisió afirma que no ha obert cap procediment de negociació.
Les atribucions dels maquinistes en matèria de seguretat a FGC són molt diferents de les que hi ha a Renfe. En l’operadora espanyola, explica el sindicat, es troben sota l’empara d’una "normativa europea i espanyola diferent" que els permet seguir el seu propi criteri i variar la velocitat respecte al que hi ha establert i fins i tot decidir no sortir o deixar de circular en un moment donat si veuen compromesa la seguretat.
A Ferrocarils, en canvi, no tenen la potestat perquè els maquinistes estan sotmesos a una reglamentació pròpia de l’operador català. Per això en aquest cas hauran de complir els serveis mínims establerts i no podran, com sí que va passar durant la jornada de vaga del 9 de febrer, negar-se a sortir si consideren que, com van al·legar llavors, no es compleix la seguretat.
