La cita de 'therians' atrau els curiosos

L’Arc de Triomf de Barcelona es va col·lapsar ahir arran d’una convocatòria viral. La quedada de therians difosa a les xarxes va derivar en una concentració multitudinària marcada per la curiositat. No es va veure una presència organitzada d’aquesta comunitat, que s’identifica amb animals, però sí assistents amb disfresses de gat o de goril·la.

