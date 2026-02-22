Comas Llaberia va fer la foto de les cabres al costat de la Sagrada Família
És la fotografia antiga més cèlebre i viral de la Sagrada Família: el temple expiatori cap a 1906, entre descampats, amb un ramat de cabres pasturant al voltant. Fa anys que aquesta imatge circula per les xarxes socials, especialment en grups de Facebook, tot i que gairebé no se’n cita mai l’autor. Possiblement per desconeixement. Qui va captar una de les imatges més icòniques del temple no va ser un dels grans noms de la fotografia, sinó un aficionat: el doctor Cèsar Comas Llaberia. A principis del segle passat, aquest metge, pioner de la radiologia catalana, va recórrer Barcelona amb la càmera al braç retratant carrers i edificis.
L’arxiu oblidat del doctor Comas, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, conté prop de 3.000 fotografies. Hi apareixen més obres de Gaudí, a més de la Sagrada Família, com el parc Güell i la Pedrera. També hi ha construccions d’altres arquitectes modernistes: la Casa de les Punxes, la Maternitat, l’Escola Industrial o l’Hospital de Sant Pau, on Comas es va retratar amb un pastor i les ovelles.
Camps i granges
A ulls de l’actual urbanita barceloní, la presència de ramats al voltant de la Sagrada Família i Sant Pau pot resultar xocant, però no era gens extraordinari fa 120 anys. La zona era un suburbi de Sant Martí de Provençals, conegut com "el poblet". A principis del segle passat mantenia l’aspecte rural, amb camps, horts i pastures. Hi havia estables i granges en casetes de planta baixa. Molts al passatge de Gaiolà, on hi vivien cabrers.
Molt a prop del temple expiatori hi havia una masia: can Notari. Situada entre l’avinguda de Gaudí i el carrer de Còrsega, va ser enderrocada el 1933 per obrir el carrer de Lepant. Un dels annexos de la finca va sobreviure com a granja de cabres i vaqueria, on venien llet fins als anys 60. En aquells temps, aquest tram costerut del carrer Lepant era conegut pels veïns com el "turó de les cabres".
Gaudí, amic dels cabrers
Es diu que Antoni Gaudí per dinar havia arribat a menjar enciam barrejat amb la llet que comprava als cabrers que pasturaven per la rodalia de les obres de la Sagrada Família. Fins i tot va triar un dels pastors, que tenia un aspecte inflat, com a model per a l’escultura de Ponç Pilat de la futura façana de la passió. El dibuixant Ricard Opisso, que també va treballar al temple, va retratar aquest peculiar pastor de cabres, a qui tothom anomenava, segons les seves anotacions, "no t’emboliquis Gutiérrez".
La relació de l’arquitecte amb les cabres no acaba aquí, ja que un d’aquells animals va estar a punt de costar-li la vida. Tot i que no és un episodi gaire conegut, el 1911 Gaudí va contraure brucel·losi, també coneguda com a febre de Malta, una malaltia infecciosa provocada per la ingesta de llet crua. La gravetat del seu estat el va obligar a abandonar les obres del temple i retirar-se a reposar a Puigcerdà. Tot i que finalment es va recuperar, l’arquitecte va veure la mort de prop, fins al punt d’arribar a redactar el testament.
