D’Alacant a Màlaga i València
El cas de Les Naus ha provocat que s’analitzin amb lupa altres actuacions relacionades amb l’HPO a Espanya. Sospites d’irregularitats en l’adjudicació dels pisos, obres que s’eternitzen, pisos nous ja reservats anteriorment i errors urbanístics en són alguns exemples.
I. A. CASTILLO / R. ENTONADO/ P. FANDOS / C. MORENO / M. FALCçO
El 29 de gener, el diari Información, del grup Prensa Ibérica, destapava l’escàndol d’habitatge protegit públic (HPP) de Les Naus, una urbanització en una zona privilegiada d’Alacant a prop del mar. Aquesta promoció d’uns 140 habitatges és la primera iniciativa d’aquesta mena a la ciutat en dues dècades i està equipada amb tota classe de comoditats: piscina, pistes de pàdel i un emplaçament de somni.
La investigació, però, va destapar serioses irregularitats. Les llistes no es van fer públiques i, entre els adjudicataris, hi havia noms com el de la regidora d’Urbanisme, Rocío Gómez (PP), o familiars de María Pérez-Hickman, una directora general de l’Ajuntament d’Alacant.
El mateix dia que el diari va destapar aquest escàndol, Pérez-Hickman va dimitir del seu càrrec al consistori. L’endemà va arribar la renúncia de la regidora Rocío Gómez. Arran d’aquest escàndol, d’extraordinari calat en l’àmbit provincial i també en el nacional, hi ha hagut altres casos d’irregularitats, ocorreguts tots no fa pas gaires mesos, que han sortit a la llum en el debat públic.
El 12 de febrer, el diari La Opinión de Málaga, del grup Prensa Ibérica, va publicar que el PSOE havia elevat a l’Ajuntament de Màlaga una denúncia sobre el que consideren que són "sospites de presumptes irregularitats" en el procés d’adjudicació d’habitatges protegits a la ciutat.
El portaveu socialista, Daniel Pérez, va remarcar que "quan el sòl és públic i hi ha participació municipal, no pot ser que una empresa privada decideixi qui rep un habitatge", de manera que aquest debat per l’escàndol d’Alacant encara cobra més rellevància.
Més de dos anys de retard
Un dels casos més alarmants és el de la promoció d’HPO de l’avinguda Ingeniero José María Garnica, de Màlaga: l’entrega s’ha retardat més de dos anys. "Els habitatges estan pràcticament acabats, però les obres continuen aturades. Això impedeix que 35 famílies puguin accedir a un dret bàsic i desenvolupar una vida normalitzada", va indicar Pérez. A més, va recalcar que els primers adjudicataris dels habitatges no van poder escollir ni l’habitatge ni l’orientació desitjada.
El diari Levante-EMV, de Prensa Ibérica, va publicar fa uns dies que al Pla + Habitatge de l’Ajuntament de València li ha sortit una taca que cal veure si és inofensiva. El conflicte ha sorgit amb un edifici de 39 HPO al barri de Patraix que la ciutat volia comprar a una promotora pagant-lo amb una permuta de quatre solars municipals. L’Ajuntament es desprenia de terrenys amb capacitat per a 200 habitatges protegits, però preveia aconseguir gairebé immediatament diverses desenes de pisos per destinar-los a lloguer assequible, tenint en compte la urgència d’habitatge àmpliament documentada.
El grup municipal socialista ha denunciat que part d’aquests 39 HPO ja estaven comercialitzats i que l’Ajuntament ha paralitzat l’operació fins a aclarir-ho tot.
Error a Extremadura
De vegades no es produeixen irregularitats per se, però sí errors humans que entorpeixen l’adjudicació dels HPO. Es tracta del cas del pla d’habitatge Habita Extremadura. Segons una informació d’El Periódico de Extremadura, de Prensa Ibérica, publicada el 28 de novembre del 2025, la Conselleria d’Infraestructures, Transport i Habitatge haurà de repetir per un error urbanístic la primera gran licitació del pla Habita, una iniciativa amb què la Junta d’Extremadura pretén impulsar la construcció de més de 3.000 habitatges assequibles abans del 2027.
427 habitatges a Extremadura
El contracte per a la redacció del projecte de 427 habitatges a Badajoz, Càceres, Mèrida, Plasència i Almendralejo es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic a mitjans de novembre, però es va haver d’anul·lar després de notificar l’Ajuntament de Plasència que una parcel·la cedida per aixecar 11 habitatges no és de titularitat municipal.
Com que és una infracció "no esmenable", l’organisme va haver d’anul·lar la licitació i assegurar que el retard seria només de 12 dies. Després d’un període similar, l’error es va reparar, i la iniciativa segueix el seu curs.
Més enllà d’irregularitats o errors, els HPO són ben necessaris a Espanya, sobretot en zones amb alts preus d’habitatge en les quals les promocions assequibles han escassejat. És el cas d’Alzira, a València. Segons va destacar el diari Levante-EMV, de Prensa Ibérica, la valenciana Promociones Iferga va anunciar fa no gaires dies l’inici de la construcció de 440 habitatges, dels quals 123 seran de promoció pública (HPP) i els 318 restants seran de renda lliure. Serà la primera en els últims 20 anys.
Uns dies després d’anunciar-se la promoció, les cues de joves alzirencs que buscaven assegurar-se un dels 123 HPO començaven a acumular-se a la seu de la promotora. L’empresa anunciava que dimarts, 17 de febrer, s’obriria el termini de prereserves per poder optar a aquests habitatges assequibles i que respectaria escrupolosament l’ordre d’inscripció, de manera que alguns joves van decidir fer cua des de primera hora del dissabte al matí anterior per garantir-se el pis que han triat sobre plànol, malgrat que encara faltaven tres dies i tres nits.
