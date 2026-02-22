Empresaris i professionals liberals copaven els polèmics HPO d’Alacant
Els propietaris no podien tenir ingressos familiars superiors a 54.600 euros, xifra que s’eleva a 66.000 euros si es tenen fills o discapacitat
Mercedes Gallego
Des que Información va revelar fa gairebé un mes les polèmiques adjudicacions en la primera promoció d’habitatges protegits d’Alacant en més de 20 anys, l’alcalde de la ciutat, Luis Barcala, ha insistit en el missatge d’intentar investigar a fons els visats dels 140 beneficiaris perquè els pisos arribin "als qui han d’arribar i que absolutament cap dels habitatges pugui quedar-se en mans de qui no hi tenia". Un objectiu, amb altres paraules, que també defensa la Generalitat Valenciana després d’un escàndol amb ressò a tot l’Estat espanyol i que ha marcat l’activitat política autonòmica i local les últimes setmanes.
El regidor popular, en les seves paraules, ha apuntat aquests dies directament cap a aquelles persones que han comès irregularitats per aconseguir un pis i han incomplert les exigències que marca la Generalitat quant a ingressos i propietats. La norma actual, aprovada pel govern de Carlos Mazón a finals del 2024, exigeix que per optar a un pis protegit al País Valencià els ingressos de la unitat familiar no poden superar 54.600 euros, una quantitat que pot elevar-se fins a 66.000 euros en cas de fills o discapacitats a càrrec. D’altra banda, els propietaris no poden ser titulars del ple domini de cap altre habitatge a tot el territori nacional espanyol. L’anterior decret, del Botànic, rebaixava els ingressos fins a un màxim, excepcionals al marge, que vorejava 48.000 euros.
En l’ambient, tant en l’àmbit municipal com autonòmic, sobrevolen alguns dels noms de propietaris d’habitatges al residencial de l’avinguda Historiador Vicente Ramos. I és que no són pas pocs els qui tenen perfils professionals coneguts a la ciutat, sigui perquè disposen d’empreses o perquè són professionals liberals amb trajectòria.
Entre les persones que van aconseguir una de les 140 propietats a preu taxat de les Naus hi ha un nombre gens negigible d’empresaris de diversos sectors, com l’immobiliari. Un d’ells és al capdavant, com a soci i administrador únic, d’una mercantil que presumeix d’haver fet més de 2.000 compravendes els últims 15 anys. Una altra persona figura com a administradora d’una empresa de compravenda de béns immobiliaris, a més d’estar vinculada a una farmàcia a la zona sud d’Alacant. A la comunitat, amb 140 pisos i una mitjana de dues persones per habitatge en els habitatges en què ja hi ha registres d’empadronats, també hi figuren administradors d’empreses del sector informàtic, del calçat, la salut, l’energia, de la decoració, l’alimentació i les assegurances, una àrea econòmica amb diverses societats entre els propietaris de pisos a les Naus.
Propietaris de locals conegut
Entre els nous propietaris a les Naus amb empreses a nom seu també destaca el sector de l’hostaleria, inclosos coneguts locals a dues de les zones més rellevants del lleure nocturn de la capital alacantina, Platja de Sant Joan i el Centre Tradicional.
A més d’empresaris, també destaquen els professionals liberals, incloses parelles, amb un pes especialment destacat en professions com ara advocats, arquitectes (inclosos els dos municipals expedientats per l’Ajuntament) i personal sanitari.
Societats al marge
Perfils al marge, atès que la llei estableix el límit econòmic en els ingressos anuals, a banda dels comptes de les societats mercantils que puguin tenir els aspirants a habitatges protegits, així com el patrimoni personal, la Conselleria d’Habitatge està centrada a revisar els visats de tots els propietaris, per exigir a una part d’ells documentació extra per valorar si els ingressos de la unitat familiar superen el límit establert per la Generalitat Valenciana.
