Amb més de 38 anys d’experiència a les aules, l’educador Jordi Nomen insta les famílies a revisar prioritats i reservar almenys 10 minuts diaris per xerrar amb els fills. Acaba de publicar ‘Contra la tiranía del like’ (Arpa), una guia per a mares i pares d’adolescents hiperconnectats. | Jordi Nomen
Jordi Nomen: "A la nit, els mòbils de tota la família han d’estar al menjador"
Olga Pereda
¿Què opina sobre l’anunci de Pedro Sánchez de vetar les xarxes fins als 16 anys?
És una cosa que va en la bona direcció, hem d’obrir el debat i la consciència social. Les xarxes tenen coses bones, per descomptat. Però si un adolescent hi entra sense sentit crític, el risc augmenta.
¿Ho veu realista?
L’adolescència és un repte continu contra les normes. Ells intentaran esquivar la llei, així que el més efectiu és l’educació.
La prohibició, de la mà dels verificadors d’edat, no serà gens fàcil des del punt de vista tècnic.
Les grans companyies ens han de portar a Mart en quatre dies, així que això hauria de poder resoldre’s ben aviat. Repeteixo que, per a mi, es tracta d’una bona mesura però cal educar. La prohibició, per si mateixa, no aconseguirà res. No es tracta tant que no entrin a les xarxes sinó que entrin amb cap i llibertat, sabent el que es trobarà i els perills que hi ha.
Les xarxes t’obren al món. Però a més dels habituals riscos sanitaris sobre ansietat i baixa autoestima, està la manipulació i la intolerància a les opinions alienes. Vostè convida els seus alumnes a veure la pel·lícula alemanya La ola perquè s’adonin de com una comunitat escolar pot convertir-se en un grup excloent.
És una pel·lícula que cada any passem a classe per debatre si el feixisme pot tornar. Els alumnes et diuen que no, que és impossible. Els responc que no seria com als anys 30, però hi ha sistemes que retallen llibertats i drets, generen enemics i acaben amb la democràcia. Això és feixisme i això pot passar. A les xarxes abunden els discursos intolerants, que cal saber combatre amb pensament crític.
Assegura que, com a professor, es preocupa quan veu les coses que publiquen els seus alumnes a les xarxes. ¿Què publiquen?
M’espanto quan revelen detalls de la seva localització, per exemple. O continguts en els que s’intueix sexualitat, o quan comenten que han begut de més. Els explico que els departaments de recursos humans de les empreses miren els perfils digitals i si veuen que tots els caps de setmana se’n van de marxa i beuen més del compte... Tot i que això sigui cosa del passat, queda allà.
Està vostè convençut que l’ús continuat dels mòbils, amb l’habitual dopamina generada pels likes, ha provocat una reducció de l’atenció a l’aula. ¿Per què afecta tant si els xavals tenen vetat el mòbil a classe?
A l’escola estan només vuit hores, però el cervell s’ha acostumat ja a la immediatesa, que és just el contrari de la reflexió. Tinc estudiants que es queixen de la complexitat de determinats temes i em demanen que els ho expliqui amb un simple titular. Els contesto que la senzillesa no és compatible amb la complexitat. Per entendre cal aprofundir i pensar.
Seran bons en altres coses.
Sí, són molt resolutius per a entregar treballs. Produir, produir i produir. Els dic que no som en una cadena de muntatge i que vull persones que pensin. La qualitat es ressent amb la immediatesa, això és una cosa que veiem en tota la societat, més obsessionada pel quantitatiu que pel qualitatiu. L’important no és el nombre de llibres que llegeixis o pel·lícules que vegis sinó el que n’hagis tret, què t’han aportat.
¿Podria donar algun consell per a les famílies?
Potenciar la presencialitat i el diàleg a casa. Els adolescents volen més família i menys mòbil.
Però si només ens parlen amb monosíl·labs.
No li pots preguntar "¿com t’ha anat a classe?» perquè no et respondrà. Digues-li, per exemple, que et parli dels rotllos o de quina música li agrada.
Per a això també fa falta temps, que és una cosa que escasseja entre els adults.
Pots perfectament dedicar 10 minuts diaris al teu adolescent i escoltar-lo per generar vincle. Cal plantejar-se prioritats.
Més consells, sisplau.
El mòbil no pot descansar a la tauleta del teu fill. És un aparell que està dissenyat per interactuar. Si l’agafes a la una del matí, et pots passar dues hores mirant-lo. A la nit, els mòbils de tota la família han d’estar al menjador.
¿Què fem si el fem servir com a despertador?
Doncs millor compra-te’n un. Fes-ho pel teu fill.
