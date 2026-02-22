La nova ‘fàbrica de l’aigua’ del Besòs multiplicarà per quatre la capacitat
L’ampliació de la potabilitzadora, diu Paneque, "és el primer pas per deixar de dependre de la pluja".
El Periódico
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va visitar ahir les obres d’ampliació de la potabilitzadora del Besòs, a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). La planta, que ara produeix 200 litres per segon, podrà arribar fins als 800 a final d’aquest 2026, per multiplicar per quatre la capacitat, va informar el Govern en una nota de premsa.
"L’ampliació de la potabilitzadora del Besòs és el primer pas per consolidar la transició hídrica i deixar de dependre de la pluja", va afirmar la consellera. En aquest sentit, Paneque va destacar la importància de garantir un proveïment sostenible davant la variabilitat climàtica i la sequera.
Les obres, que es van iniciar a començament de l’any 2024, formen part del pla del Govern per afrontar l’escassetat estructural d’aigua a la conca mediterrània. Inclouen la construcció de dos nous pous a Montcada i Reixac, la captació d’aigua del Rec Comtal i del riu Besòs, així com la instal·lació de sistemes avançats de tractament com és el cas de la ultrafiltració i de l’osmosi inversa.
Actuacions previstes
L’ampliació de la potabilitzadora del Besòs permetrà disposar de 15 hectòmetres cúbics anuals de nou recurs hídric a la regió de Barcelona. Altres actuacions que estan previstes per aquest any, com ara l’estació de regeneració d’aigua de Sant Feliu de Llobregat i la potabilitzadora de l’Estrella, aportaran 18 hm³ addicionals, fins a un total de 33 hm³ anuals. Així mateix, el Govern va informar que a altres zones, com l’Alt Empordà, s’incorporaran fins a 4 hm³ extra mitjançant millores en depuradores, potabilitzadores i nous pous.
A mitjà termini, en l’horitzó 2029-2030, el Govern preveu que es puguin garantir fins a 280 hm³ anuals de nous recursos, per cobrir prop del 70% de la demanda urbana, segons la consellera.
Durant la visita d’ahir, Paneque va estar acompanyada pel director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter, entre altres autoritats.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa