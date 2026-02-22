Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
El primer "lliurament de claus" va ser el d’una parella que al·lega una història d’amor rocambolesca per justificar la renúncia
Pasqual Maragall
Després de les primeres renúncies oficials a dos habitatges protegits a les Naus, la urbanització de La Condomina marcada per les polèmiques adjudicacions, ja investigades per un jutjat d’Alacant, propietaris de dos pisos més al residencial d’Historiador Vicente Ramos han comunicat a la cooperativa la intenció de renunciar també a les seves propietats, segons van confirmar fonts coneixedores. Un d’ells, almenys, també s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per demanar informació sobre el procés que cal seguir per presentar la renúncia oficial al seu habitatge, segons admeten fonts municipals consultades per aquest diari. Així, si es tramiten oficialment, ja serien quatre els adjudicataris de cases que intentarien lliurar les claus després de revelar-se possibles irregularitats als visats. De fet, aquestes dues persones que han comunicat la decisió de renunciar als pisos es troben, segons les mateixes fonts, entre els residents que la Conselleria d’Habitatge va sol·licitar fa més de 10 dies documentació extra dins del procés de revisió dels 140 visats, després dels dubtes suscitats en el tràmit pel fet de detectar-se que el funcionari autonòmic encarregat (avui suspès de sou i feina) hauria donat llum verda de manera presumptament irregular a la petició cursada per la seva dona, arquitecta a Urbanisme.
Les dues primeres comunicacions oficials de renúncia van ser anunciades dimarts per l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, en una compareixença per sorpresa. Información, posteriorment, va revelar que es tractava d’una parella, amb dos fills en comú, que al·legava canvis en la seva situació sentimental, en una rocambolesca història d’amor, per intentar justificar la decisió de renunciar als seus dos pisos, contigus, i que estaven un a nom de la dona i l’altre al del marit.
Segons el relat de la parella, l’octubre del 2024, quan la urbanització ja era a la recta final de la construcció, tots dos van decidir comprar-se un habitatge per a cadascú a les Naus. Malgrat que, sobre el paper, estaven en ple procés de separació, van triar el mateix bloc, la mateixa escala i la mateixa lletra. No obstant, ja amb els pisos escripturats (l’un a l’agost i l’altre el setembre del 2025), l’amor va tornar a tocar a la porta de la parella, que va reprendre la seva història sentimental. Així, una vegada recuperada la unitat familiar, i sempre segons el seu relat, per evitar suspicàcies pels dubtes sorgits davant el compliment dels requisits, havien decidit lliurar les claus dels seus dos pisos.
