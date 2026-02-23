Arriba el certificat d’autoria humana
A l’agost entrarà en vigor un reglament de la UE que obligarà les empreses que etiquetin els continguts generats per IA.‘Human Authored’, ‘Not By AI’ i ‘Certified Human Content’ són iniciatives que garanteixen que el nucli d’una creació no ha sigut desenvolupat per IA.
Olga Pereda
Aquest reportatge sobre el valor dels continguts elaborats per un ésser humà comença, irònicament, amb una pregunta a ChatGPT: "¿Em pots dir quines etiquetes oficials hi ha per certificar que una creació ha sigut elaborada per una persona?". En qüestió de segons, respon que hi ha quatre iniciatives internacionals en marxa i n’ofereix un resum tècnic. Aquí acaba l’ús que la periodista que firma aquestes línies fa de la IA. El text que ve a continuació és un producte humà 100%. El segell IA free afegeix valor i riquesa. No ho diem nosaltres sinó els professors universitaris entrevistats per elaborar el reportatge. És la diferència, asseguren, entre el menjar ultraprocessat i la cuina d’autor. Però hi ha excepcions.
El factor humà té un valor "indiscutible i insubstituïble" en determinats camps, com el periodisme i el món acadèmic. "Es tracta d’àrees on el compromís ètic, l’autenticitat i la responsabilitat són fonamentals", assegura Ferran Lalueza, professor dels estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre de la UOC Skills Lab. El docent i investigador destaca també la importància de la traçabilitat. És a dir, el fet de poder saber qui ha participat en l’elaboració de l’article periodístic o acadèmic. "En els textos d’IA l’autoria està molt difuminada perquè és una barreja de moltes fonts", afegeix.
Alerta de l’OCDE
En el terreny de l’educació, un informe de l’OCDE del 2023 ja alertava sobre riscos sistèmics de la IA: biaixos algorítmics i falta de transparència en els models, erosió d’habilitats socioemocionals, dependència tecnològica, pèrdua de control sobre les dades personals i desinformació.
Enmig de l’angoixa, IA free és una bandera que comença a enarborar-se. Amb aplicacions que cada dia se sofistiquen més, resulta molt difícil diferenciar el contingut generat artificialment.
A falta d’un sistema internacional únic i obligatori, Human Authored, Not By AI i Certified Human Content són algunes de les iniciatives posades en marxa en diferents països per determinats gremis de creadors per certificar que un contingut té valor prèmium perquè ha sigut elaborat per un ésser humà. "Són etiquetes proteccionistes que volen posar en alça un avantatge competitiu i són perfectament legítimes", assegura Lalueza.
Reglament de la UE
Fent un pas més enllà, a l’agost entrarà en vigor el reglament de la UE perquè les empreses etiquetin obligatòriament els continguts generats per IA, ja siguin textos, imatges, vídeos o àudios. Segons l’opinió de López Borrull, la normativa europea serà beneficiosa a curt termini i respon a la prudència habitual al continent respecte a la tecnologia. "Crec que aquest reglament no es podria donar en altres països més pioners, com els EUA", asseguren. "L’afany regulador d’Europa no em sembla malament, el problema raurà en com es porta a terme la normativa", acaba dient.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca