Emblema de la lluita veïnal al Carmel, crida a invertir en política social per integrar la immigració actual i combatre l’extrema dreta. «Vox es posa a fer el seu discurs al costat de les escales mecàniques quan s’espatllen. No pots deixar que aquestes escales estiguin espatllades dos mesos», clama. | Custodia Moreno
Custodia Moreno: "Aquell gloriós moviment veïnal de Barcelona ha mort"
Toni Sust
El 1947, va arribar de Granada amb 4 anys amb el Sevillano.
Recordo el meu pare i el meu germà col·locant els estris i la meva mare i jo a la plataforma que hi ha dins del tren. Jo estic arrupida sobre la meva mare. Ens acomiadàvem de la meva família, de la meva tia, que va morir fa dos anys amb 102. Al final vivia aquí amb mi.
¿I si algú li hagués dit en aquell tren que ara es publicaria un llibre sobre la seva vida? Custodia Moreno. Una vida de lluita al Carmel (Jaume Carbonell, Editorial Hacer) es va publicar al gener.
No m’ho hauria pogut imaginar. Però, i ho dic amb tota la humilitat, a mesura que em vaig fer més gran vaig veure que tenia unes característiques una mica especials, un gen una mica rar. A l’escola ja era protagonista. Sempre he connectat molt amb la gent i tinc aquest esperit de servei.
Si fem un salt de 80 anys, avui dia a Barcelona immigrants estrangers s’amunteguen en habitacions llogades i molts són estafats o paguen milers d’euros per entrar en un pis ocupat. ¿La misèria sempre s’assembla?
Això és el trist, ¿no? Al final de la meva vida, em moro de pena, o em moriré de pena, de veure com la història es repeteix, sembla mentida. La gent es mou per pura necessitat, fugint de la guerra o fugint de la misèria del seu país.
Ara hi haurà una regularització d’estrangers a Espanya.
Bé, fins ara totes les regularitzacions que he vist no arriben al que crec que haurien de ser. Sí que vull dir una cosa: si volem integrar la gent que arriba, hi ha d’haver més inversió en política social. L’esquerra s’hauria de dedicar a això perquè no pugui caure en el discurs fàcil de la ultradreta, el discurs que els que venen ens treuen el que és nostre. A Pedralbes no tenen aquest problema. La immigració que arriba a uns barris en els quals encara no s’han solucionat els problemes de la primera immigració, com el Carmel, on hi ha gent que ha arribat i està vivint en soterranis. I em trobo gent que estava a les manifestacions demanant els nostres drets i em diuen les mateixes tonteries que deien de nosaltres. La gent de Vox es posa al costat de les escales mecàniques quan s’espatllen a fer el seu discurs. No pots deixar que aquestes escales estiguin espatllades dos mesos.
Tornem al tren que la va portar a Barcelona. ¿Hem romantitzat molt aquestes arribades?
Hi havia el discurs semblant al d’ara, que veníem a menjar-nos el pa dels catalans. La meva mare es va posar a fer feines en cases, i li pagaven l’hora a 2,50 pessetes. Les catalanes cobraven a 3 pessetes. Pagaven menys a les de Múrcia i ara paguen menys a la peruana o la boliviana de torn: els paguen a 7 euros l’hora quan abans pagaven 15 euros. Es repeteix la situació.
¿Diria que sense vostès, el moviment veïnal barceloní no hauria existit?
Suposo que hauria existit, perquè els que vam venir vam tenir la sort de coincidir amb persones de partits antifranquistes en la clandestinitat, que van tenir molta influència en la lluita dels barris. Però és clar que hi va haver diferències, tòpics que patíem.
¿Ha mort el moviment veïnal?
Sí, el d’abans. El d’ara és una altra cosa. Possiblement, els dels anys gloriosos del moviment associatiu no hem sigut capaços de seguir integrant la gent jove a les noves formes de mobilització. Aquell gloriós moviment veïnal ha mort. És veritat que ara la gent té altres mitjans per defensar-se. Al principi venia la gent a l’associació fins i tot a veure la tele, quan els veïns no en tenien. En part és progrés. Continuo sent molt optimista.
¿Hi ha una Custodia Moreno boliviana o equatoriana o de Bangladesh que viu actualment a Barcelona i que està començant a estudiar de nit com pot, com estudiava vostè Infermeria?
És clar. Famílies senceres que viuen en habitacions. En el meu cas, la meva família tenia clar que jo tenia els mateixos drets que la gent que ja podia estudiar. Jo cobrava 400 pessetes al mes a la Clínica Barraquer i l’acadèmia on feia el Batxillerat em costava 425. Els meus pares havien de posar la diferència.
Vostè és ara un símbol, i aquestes memòries s’han publicat gairebé obligant-la.
Feia temps que hi havia gent que em deia, quan jo explicava una història, per què no un llibre. Per parlar no tinc problema, però escriure em costa més. El llibre és de Jaume Carbonell, i és bastant coral. Em va fer il·lusió que reculli una mica la història de totes aquestes lluites veïnals al Carmel. Tenim molts documents que estem agrupant en el Fons Documental del Carmel.
Carbonell comença el llibre explicant que quan la va conèixer a l’Associació de Veïns del Carmel vostè li va caure molt malament. En bona part, per ser vostè religiosa quan ell, escriu, era un marxista "massa dogmàtic».
Sí, això és boníssim.
Porta una creu. ¿Continua creient en Déu?
Jo crec en la figura de Jesucrist. Encara reso. M’aixeco sempre de bon humor, tot i que passo nits terribles perquè tinc molt dolor, tinc artrosi degenerativa. Dono gràcies a la vida: tinc llum, aigua, aixopluc. I envio les meves millors energies a tota la ciutat.
¿Creu vostè que hi ha vida després de la mort?
No em poso aquest interrogant.
¿I diria que creu en l’Ajuntament de Barcelona?
Crec com a organització que ha de ser necessària i en els que hi són en funció del que fan.
Va començar la seva lluita veïnal amb Porcioles com a alcalde. Després n’han vingut molts més. ¿Quins diria que han sigut els seus alcaldes favorits?
Els meus favorits són els que compleixen amb l’esquerra. Amb qui vaig tenir una relació més personal, més bona, va ser amb Pasqual Maragall. I també boníssima amb Socias (Josep Maria Socias Humbert, alcalde del tardofranquisme, de 1976 a 1979). L’inici del procés de l’erradicació del barraquisme ve de l’època de Socias. Hi tenia bona relació. Tots, també Xavier Trias, han tingut molta consideració amb mi. He tingut el telèfon de tots per poder trucar-los.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca