Previsió meteorològica
Espanya s’endinsa en la primera setmana de l’any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana
Els models apunten a una setmana marcada per l’estabilitat atmosfèrica a pràcticament tot el territori, excepte punts del cantàbric on hi podria haver pluges entre dimarts i dimecres
Catalunya viu el primer cap de setmana sense cap pluja des de fa gairebé mig any
Valentina Raffio
Per primera vegada des que va començar l’any, Espanya s’endinsa en una setmana marcada pel bon temps, cel serè i temperatures per sobre de la mitjana per a l’època. En aquests moments no hi ha ni un sol avís meteorològic a la vista.Ni per pluja, ni per vent, ni per qualsevol altra inclemència del cel. Després d’unes interminables setmanes marcades per l’inacabable pas de borrasques, pluges torrencials, temporals marítims i vendavals històrics, l’arribada d’un anticicló pronostica (per fi) una setmana de temps estable, amb valors tèrmics inusualment alts i sense grans precipitacions a la vista. Els meteoròlegs apunten que encara és aviat per saber si aquests valors es mantindran a llarg termini, però, almenys ara per ara, en bona part d’Espanya sembla que comença a fer olor de primavera (tot i que, des del punt de vista meteorològic, aquesta estació no arrenca fins al 21 de març).
Els models indiquen que aquest dilluns estarà dominat per l’estabilitat atmosfèrica tant a la Península com a les Balears. Per a aquesta jornada s’espera cel serè en bona part del territori. Les temperatures aniran pujant, especialment al nord, on a ciutats com Bilbao es podrien superar els 20 graus. En ciutats de l’interior, com a Conca, el dia destacarà per la seva elevada amplitud tèrmica, ja que durant la matinada es registraran temperatures entorn dels zero graus i a la tarda s’arribarà fins als 22 graus. A les Canàries, aquest dilluns s’espera l’arribada d’un marcat episodi de calitja.
Dimarts continuarà el predomini de cel entre serè i poc ennuvolat a la major part del país, excepte a Galícia, on s’espera l’arribada d’un front que augmentarà la nuvolositat i deixarà pluges febles. Les temperatures amb prou feines variaran en el conjunt del territori, i es mantindran entre 18 i 20 graus o fins i tot més en àmplies àrees de la Península. A la costa cantàbrica es podrien registrar fins a 25 graus a Bilbao i Oviedo, mentre que a Múrcia arribaran als 27. A les Canàries continuarà la calitja intensa, amb valors que es podrien situar de nou entre els 28 i els 30 graus en alguns punts.
Pluges al cantàbric
Dimecres s’espera que el front continuï avançant i deixi pluges a bona part de Galícia, que podran ser abundants en alguns punts de la meitat occidental. No es descarten precipitacions febles i disperses a Astúries i a l’oest de Castella i Lleó. A la resta de l’oest peninsular augmentaran els núvols, tot i que sense pluges significatives. L’ambient serà més fresc a la meitat occidental a causa de la nuvolositat, i també descendiran lleugerament les temperatures a l’àrea mediterrània. Tot i així, al Cantàbric oriental i el sud-est es tornaran a rondar els 24 o 25 graus. A les Canàries, dimecres començarà a remetre la calitja amb l’arribada de vents del nord.
Dijous predominarà de nou el temps estable a la Península, amb boires matinals a l’interior i absència gairebé total de precipitacions. Les temperatures pujaran a l’oest peninsular i, en general, continuaran sent altes per a l’època de l’any. A les Canàries, en canvi, es podrien registrar pluges al nord de les illes, localment acompanyades de tempestes. Les temperatures continuaran baixant a l’arxipèlag, i consolidaran la normalització tèrmica després de l’episodi càlid i de pols en suspensió.
De cara a divendres i al cap de setmana augmenta la incertesa en el pronòstic. Podria arribar un front que deixi pluges en zones de la meitat nord peninsular i provoqui un lleuger descens de les temperatures. Segons afirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), «de cara a divendres i el cap de setmana podria ploure a més zones de la meitat nord». A més, en aquest tram final de la setmana, tot apunta que els valors tèrmics tendiran a normalitzar-se, amb un ambient més fresc i més conforme a finals de febrer.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa