La 'coach' italiana Helena Ceroni, retratada a Barcelona, on viu.

Helena Ceroni: "BCN ofereix qualitat de vida i oportunitats"

La ‘coach’ italiana Helena Ceroni, retratada a Barcelona, on viu. | EL PERIÓDICO

La ‘coach’ italiana Helena Ceroni, retratada a Barcelona, on viu. | EL PERIÓDICO

BARCELONA GLOBAL

Barcelona

Helena Ceroni, de 30 anys, és italiana, de Florència. Es va formar en Filosofia, Política i Economia a Londres, on va viure vuit anys abans de mudar-se a Barcelona, fa ara quatre anys. Va iniciar la seva carrera professional a Londres a GLG (Gerson Lehrman Group), la xarxa global líder d’experts, i es va mudar a Barcelona per contribuir a l’expansió de l’empresa a Espanya. L’Helena va exercir un rol clau en la creació de l’oficina a Barcelona i la formació d’un equip d’alt rendiment que dona serveis a clients financers a tot Europa. Actualment la jove ofereix serveis de coaching i mentoring enfocats en lideratge i desenvolupament professional.

¿Per què va escollir Barcelona?

Vaig escollir Barcelona per la seva combinació única d’oportunitats professionals i qualitat de vida. Havent viscut a Londres, una ciutat fantàstica des del punt de vista de les oportunitats, vaig sentir que em faltava un millor equilibri amb la meva vida privada. Barcelona ofereix justament això: un entorn professional vibrant juntament amb una vida personal rica.

¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?

Barcelona és una ciutat on un se sent com a casa. Destaca per les seves tradicions i arrels catalanes molt fortes, i al mateix temps per la seva capacitat d’acollir la multiculturalitat, cosa que genera un entorn innovador i emprenedor. A més, ofereix una qualitat de vida envejable: clima, cultura, espais urbans i opcions d’oci que permeten equilibrar feina i vida personal, una cosa que vaig valorar especialment després de la meva experiència a Londres.

¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?

Barcelona, malgrat que ja atrau talent internacional, encara pot avançar més a diversificar la seva xarxa professional incorporant més perfils procedents de regions com Àsia, Àfrica i l’Orient Mitjà. Per a fer-ho, seria important comptar amb sistemes burocràtics més àgils que facilitin l’arribada i la integració de professionals de diferents orígens. A més, crec que és molt important que la retenció de talent internacional es gestioni de manera que complementi i no reemplaci el talent local, mitjançant una col·laboració estreta entre institucions i empreses que treballin cap aquest objectiu comú.

¿Què espera de la Barcelona dels pròxims anys?

Espero que Barcelona es consolidi com un hub global inclusiu, que combini talent internacional i local, fomentant col·laboració i creixement per a tots els professionals. Que continuï desenvolupant-se en sectors estratègics i emergents, reforçant la seva reputació com a ciutat innovadora, creativa i oberta al món.

¿Quina sent que és la seva ciutat? ¿Què és el que més troba a faltar?

Barcelona és la meva ciutat. M’ha acollit i m’ha permès créixer, tant professionalment com personalment, d’una manera oberta i segura. Tot i que Florència i Londres continuen sent llocs importants per a mi, ha sigut a Barcelona on m’he aturat a pensar quin hauria de ser la meva pròxima etapa.

TEMES

