L’ICUB busca 100 obres desaparegudes i de gran valor
La ciutat segueix reclamant pintures de Rafael i Sorolla per compondre un museu que auguren que serà un dels més importants de la capital.
Jordi Ribalaygue
"La col·lecció d’art que Julio Muñoz Ramonet va llegar a Barcelona el 1991 perquè la conservessin i l’obrissin al públic és un dels conjunts patrimonials més desconeguts de la ciutat". Així ho expressa la fundació que porta el nom del controvertit empresari en un dels informes en què es basa el pla que l’Ajuntament cursa per reformar la finca. Queden tràmits i obres abans que es reveli a la ciutat tota l’esplendor de la mansió que, durant dècades, es va reservar "a la vista només de les poques persones que visitaven la casa d’aquest industrial, al carrer de Muntaner", recorda el document. No obstant, encara falta per recuperar part de l’extraordinària col·lecció d’art que el milionari va deixar en herència als barcelonins.
Consultat per EL PERIÓDICO, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) explica que "hi ha unes 100 obres rellevants no localitzades" del llegat de Muñoz Ramonet. Un estudi de la fundació homònima del desembre del 2024 eleva la xifra total de peces en parador desconegut i sense distingir-les per la seva qualitat a "més de 200".
Aquest dictamen destaca que, entre les que encara no s’han trobat, consten des de taules medievals a quadres de principis del segle XX. En la nòmina del patrimoni que es continua buscant figuren pintures de Rafael, Juan Pantoja de la Cruz, Hermen Anglada Camarasa, Joaquín Sorolla i un llarg etcètera", sintetitza la fundació. Amb aquestes obres voldria coronar el que augura que serà "un dels museus més importants de Barcelona".
Un cas de novel·la
La història de Muñoz Ramonet, sucosa per si mateixa, adquireix caires novel·lescos amb el cas de la desaparició de centenars d’obres d’art, que ha enredat encara més la disputa que l’Ajuntament i la família del magnat mantenen des de fa tres dècades. L’inventari de la casa recull que va contenir 1.364 peces amb valor patrimonial, al marge d’altres de menor rellevància. No obstant, els tècnics municipals van detectar que, al marge d’altres estris, faltaven 672 obres artístiques quan l’Ajuntament va prendre possessió de la finca després d’una sentència el 2013.
Entre el que no va aparèixer, es van trobar a faltar 389 pintures, dibuixos i escultures de gran valor artístic. La llista de carències comprenia 26 quadres de Fortuny, 18 goyas, 12 grecos, set sorollas, tres zurbaranes i obres de Boticelli, Velázquez, Delacroix i Renoir, entre altres.
Amb això, el consistori va presentar una querella per la qual es van imputar les quatre filles de Muñoz Ramonet. La família va entregar dues pintures d’alta cotització el 2017, que van quedar en dipòsit judicial al MNAC. Són L’Anunciació, d’El Greco, i L’aparició de la mare de Déu del Pilar, de Goya.
