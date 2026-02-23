Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Primer cap de setmana sense pluja en mig any

FERRAN NADEU

Catalunya va viure ahir una jornada gairebé primaveral, amb cel serè i temperatures màximes que van rondar els 20 graus a bona part del territori; una cosa que els més atrevits van aprofitar per treure fins i tot la tovallola i el banyador a la platja del Bogatell. Jornada, a més, que trencava amb una ratxa de 23 caps de setmana de pluja.

