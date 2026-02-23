Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Batuda de senglarsIncendi a ManresaAny xinèsPremis BAFTAProcessionària a ManresaPont del DiableBaxi Manresa
instagramlinkedin

Vaga a Ferrocarrils

La Generalitat fixa serveis mínims del 50% a FGC per dimarts i dimecres i els eleva al 66% durant el Mobile World Congress

La vaga afecta les línies d’FGC de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès, però no la de Lleida - la Pobla, que donarà servei amb total normalitat

Ferrocarrils expressa la seva «sorpresa» per la convocatòria de cinc dies de vaga de Semaf a partir de dimarts vinent per motius de seguretat

Dos trens d’FGC a l’estació d’Olesa de Montserrat.

Dos trens d’FGC a l’estació d’Olesa de Montserrat. / ACN

Glòria Ayuso

Barcelona

La Conselleria d’Empresa ha dictat els serveis mínims de la vaga prevista a partir d’aquest dimarts a Ferrocarrils de la Generalitat, que són diferents segons la jornada. Per a aquest dimarts i dimecres, hauran de circular com a mínim la meitat de trens en hora punta, de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.

La resta del dia, l’oferta es reduirà a un tren de cada quatre que hauria de donar servei.

No obstant, els dies 2, 3 i 4 de març, quan la vaga coincidirà de ple amb la celebració del Mobile World Congress, els serveis mínims augmentaran fins al 66%, és a dir, passaran dos de cada tres trens habitualment programats en hora punta. La resta del dia circularan un de cada tres, amb la qual cosa l’oferta d’obligat compliment també serà més gran que la prevista per a aquesta setmana.

Protesta dels maquinistes

La vaga afecta les línies d’FGC de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès, però no la de Lleida - la Pobla, que donarà servei amb total normalitat.

El sindicat de maquinistes Semaf ha convocat els cinc dies de la vaga i reclama «més seguretat». Com a resposta, FGC va emetre un comunicat en el qual expressava la seva «sorpresa» per la protesta, que considera «artificiosa». L’operador va considerar «altament lesiva per a la mobilitat de les persones usuàries» la vaga justament quan coincideix amb els problemes que presenta la xarxa de Rodalies.

Notícies relacionades i més

Semaf té una representació del 13% dins del comitè d’empresa, en què UGT compta amb 11 delegats; CCOO, sis; Semaf, tres; Alferro, dos, i la CGT, un. Ferrocarrils compta amb una plantilla de 2.140 empleats. No obstant, Semaf representa només el col·lectiu de maquinistes, al capdavant dels combois.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
  2. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  3. Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
  4. Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
  5. Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
  6. Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
  7. Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
  8. El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa

Espanya s’endinsa en la primera setmana de l’any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana

Espanya s’endinsa en la primera setmana de l’any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana

Els veïns de Circumval·lació 59 de Manresa hauran d'esperar que s'apuntali l'escala i es restableixi el corrent elèctric

Els veïns de Circumval·lació 59 de Manresa hauran d'esperar que s'apuntali l'escala i es restableixi el corrent elèctric

Envellir als pobles, un futur incert a debat al Miracle

Envellir als pobles, un futur incert a debat al Miracle

Junts al Bages denuncia el col·lapse estructural de Rodalies: «La comarca pateix un menysteniment crònic de les inversions en infraestructures»

Junts al Bages denuncia el col·lapse estructural de Rodalies: «La comarca pateix un menysteniment crònic de les inversions en infraestructures»

Manresa descobrirà la història d'un jove de la comunitat de Sant Egidi torturat i assassinat al Congo

Manresa descobrirà la història d'un jove de la comunitat de Sant Egidi torturat i assassinat al Congo

"Balandrau, vent salvatge" lidera la taquilla

"Balandrau, vent salvatge" lidera la taquilla

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l’escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l’escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

Aturat el desnonament d’una família amb infants del barri del Xup de Manresa

Aturat el desnonament d’una família amb infants del barri del Xup de Manresa
Tracking Pixel Contents