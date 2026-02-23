Vaga a Ferrocarrils
La Generalitat fixa serveis mínims del 50% a FGC per dimarts i dimecres i els eleva al 66% durant el Mobile World Congress
La vaga afecta les línies d’FGC de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès, però no la de Lleida - la Pobla, que donarà servei amb total normalitat
Ferrocarrils expressa la seva «sorpresa» per la convocatòria de cinc dies de vaga de Semaf a partir de dimarts vinent per motius de seguretat
Glòria Ayuso
La Conselleria d’Empresa ha dictat els serveis mínims de la vaga prevista a partir d’aquest dimarts a Ferrocarrils de la Generalitat, que són diferents segons la jornada. Per a aquest dimarts i dimecres, hauran de circular com a mínim la meitat de trens en hora punta, de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.
La resta del dia, l’oferta es reduirà a un tren de cada quatre que hauria de donar servei.
No obstant, els dies 2, 3 i 4 de març, quan la vaga coincidirà de ple amb la celebració del Mobile World Congress, els serveis mínims augmentaran fins al 66%, és a dir, passaran dos de cada tres trens habitualment programats en hora punta. La resta del dia circularan un de cada tres, amb la qual cosa l’oferta d’obligat compliment també serà més gran que la prevista per a aquesta setmana.
Protesta dels maquinistes
La vaga afecta les línies d’FGC de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès, però no la de Lleida - la Pobla, que donarà servei amb total normalitat.
El sindicat de maquinistes Semaf ha convocat els cinc dies de la vaga i reclama «més seguretat». Com a resposta, FGC va emetre un comunicat en el qual expressava la seva «sorpresa» per la protesta, que considera «artificiosa». L’operador va considerar «altament lesiva per a la mobilitat de les persones usuàries» la vaga justament quan coincideix amb els problemes que presenta la xarxa de Rodalies.
Semaf té una representació del 13% dins del comitè d’empresa, en què UGT compta amb 11 delegats; CCOO, sis; Semaf, tres; Alferro, dos, i la CGT, un. Ferrocarrils compta amb una plantilla de 2.140 empleats. No obstant, Semaf representa només el col·lectiu de maquinistes, al capdavant dels combois.
