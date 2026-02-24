Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Antonio Llardén liderarà el Consell Social de la UB

El president d’Enagás substitueix Joan Corominas al capdavant de l’organisme que representa la societat catalana a la universitat.

Antonio Llardén. | ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Júlia Regué

Barcelona

El president d’Enagás, Antonio Llardén, serà designat avui pel Consell Executiu com a nou president del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB). Substitueix en el càrrec Joan Corominas, per un mandat de quatre anys, renovable per un únic període de la mateixa durada. El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la universitat. Cada una de les universitats públiques de Catalunya compta amb un consell social compost per 15 membres: nou persones representants de la societat catalana i sis membres del consell de govern de la universitat.

Nascut a Barcelona el 1951, Llardén és enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President d’Enagás des del 2007, és també president de la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental (Funseam), integrada per les principals companyies del sector energètic d’Espanya.

Ha ocupat diferents càrrecs d’alta responsabilitat en els sectors d’infraestructures i energia, tant en institucions com en companyies com Gas Natural (actualment Naturgy). En l’àmbit universitari ha sigut degà del Col·legi d’Enginyers, membre del Consell Social i president de la Comissió Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), bagatge que li dona amplis coneixements sobre el món universitari.

