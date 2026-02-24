Equipaments
Barcelona invertirà 14 milions en instal·lacions esportives al Raval
Les obres perquè la pista descoberta de Drassanes es converteixi en un poliesportiu cobert començaran el 2028 i s’espera que acabin el 2031.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament va anunciar ahir que convertirà la pista descoberta de l’avinguda de les Drassanes en un poliesportiu cobert al Raval sud, que ha d’acollir partits i competicions d’aquí uns quatre anys. L’alcalde, Jaume Collboni, va explicar que es destinaran 11,7 milions d’euros a les obres, que començaran el segon semestre del 2028 i amb previsió que acabin el 2031. La reforma forma part de l’acord amb el grup d’ERC pels pressupostos de la ciutat, que l’executiu del PSC va aprovar després que Collboni superés la segona qüestió de confiança a què s’ha sotmès durant el mandat. El futur pavelló forma part d’un paquet d’inversions més ampli per renovar i crear instal·lacions esportives al costat sud del Raval, dotat amb 14,28 milions d’euros.
El programa inclou la construcció d’una sala d’uns 650 metres quadrats per practicar esport sota un bloc de 44 pisos de protecció oficial, acabat d’estrenar entre els carrers de Sant Martí, Riereta i Maria Casas. Farà 658 metres quadrats sota sostre, pensats per a sessions d’entrenament personal, boxa, arts marcials, pilates, ioga, taitxí i estiraments. A la mateixa zona, es crearà una plaça de 900 metres quadrats, que inclourà una zona amb equipament esportiu. Els dos espais començaran a edificar-se el febrer del 2027, per un cost conjunt de 2,17 milions d’euros, i s’han d’estrenar un any més tard.
A més, la pista dels jardins de Sant Pau del Camp s’equiparà amb una cistella digital i interactiva en proves. El model incorpora un marcador digital, un temporitzador i uns botons del marcador. L’Ajuntament assegura que l’objectiu és contribuir que es jugui més a bàsquet en aquest parc del Raval. La instal·lació de la cistella es taxa en 50.000 euros i ha d’estar operativa el gener del 2027. Si funciona, el consistori vol estendre-la a altres zones de Barcelona.
Futura guarderia
També es condicionarà una pista provisional aquest mateix any al carrer de Sant Bartomeu. Començarà a muntar-se al juliol i ha d’estar acabada al setembre. Amb un cost de 315.000 euros, ocuparà 586 metres quadrats del solar on s’alçarà la futura guarderia de Sant Bartomeu al Raval sud a partir del 2028, amb el pronòstic que estigui acabada d’aquí un parell d’anys.
