Una dona assassinada cada 5 dies des de l’inici del 2026
Aquest gener i febrer empitjoren les dades del 2023, que registrava la pitjor arrencada, amb vuit assassinats. Des de l’1 de gener, 10 dones han mort en mans de les seves parelles; sis havien interposat denúncia prèvia i d’aquestes, només tres eren dins del sistema de protecció VioGén.
David López Frías
Cada cinc dies, la violència masclista mata una dona a Espanya. Són les esgarrifoses xifres que deixa aquest inici d’any. En total han sigut 10 dones (i dos menors d’edat) les que han sigut assassinades des de l’1 de gener. Uns números que ja situen el 2026 com el pitjor inici d’any en casos de crims masclistes des de principis de dècada.
Els números oscil·len, tot i que la tendència que s’havia registrat era decreixent. L’any passat, entre l’1 de gener i el 28 de febrer, es van comptabilitzar a Espanya sis assassinats de dones en mans d’homes que eren les seves parelles o exparelles. Un cas menys que el 2024, quan es van registrar set crims masclistes fins al 29 de febrer (va ser any de traspàs). Aquest 2024 també va registrar una lleu tendència a la baixa respecte a aquell mateix interval el 2023, que fins ara liderava aquesta funesta taula. Entre l’1 de gener i el 28 de febrer del 2023 hi va haver vuit assassinats masclistes, la xifra més alta des de principis de dècada.
Aquest inici del 2023 contrastava amb el del 2022, que va ser gairebé un miratge: al gener i al febrer no es va registrar a Espanya ni un sol assassinat masclista, i és la xifra més baixa de la dècada. El 2021, el nombre de crims masclistes durant els dos primers mesos de l’any va ser de quatre. En xifres totals, aquell 2023 negre continua sent el pitjor d’aquesta dècada: 58 dones van ser assassinades aquell any: nou més que el 2022 (49 dones assassinades) i 10 més que el 2024 (48). El 2021 es van comptabilitzar 48 assassinats de dones per violència masclista, mentre que l’any passat obria una porta a l’esperança: el 2025 va registrar 46 crims, que és la xifra més baixa des que va començar la dècada.
El 2023, per tant, va començar com va acabar: amb rècords d’assassinats per violència masclista a Espanya. Un precedent gens encoratjador, ja que aquest rècord dels dos primers mesos acaba de ser superat amb aquests 10 crims masclistes. Dotze, si es contemplen els assassinats de menors com a víctimes de la violència vicària: el de Noemí, filla de María José, de 12 anys, degollada pel seu pare al costat de la seva mare el 17 de febrer a Xilxes (Castelló), i el d’un nen de 10 anys assassinat el dia 20 a Arona (Tenerife) pel seu pare, que també va ferir de gravetat la mare.
"Terrorisme masclista"
Aquestes xifres desorbitades van portar la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, a qualificar aquest fenomen de "terrorisme masclista". Però aquest no és l’única dada preocupant que deixa aquest nefast inici del 2026: dels 10 crims comptabilitzats des de l’1 de gener, el 60% de les assassinades havia interposat denúncies prèvies per maltractaments i/o amenaces contra els seus agressors. Sis dels 10 assassins masclistes estaven denunciats i fins i tot hi havia alguna ordre d’allunyament.
De les sis assassinades que havien denunciat, només tres eren dins del Sistema de Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere del Ministeri de l’Interior (VioGén). Una quarta havia interposat una denúncia en aquest sistema, però havia sigut arxivada. Només en un dels 10 casos d’aquest any, víctima i assassí eren parella en el moment del crim. En els altres nou, els assassins eren exparelles. Dos d’ells es van suïcidar després de matar les dones.
