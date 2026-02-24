Urbanisme
L’esperada reforma del pont de Marina s’iniciarà al setembre
L’Ajuntament destina sis milions a les obres, que fa 12 anys que esperen i amb el viaducte embolicat en xarxes protectores per evitar despreniments.
Jordi Ribalaygue
El pont de Marina, al Fort Pienc, mostra un aspecte desmillorat des de fa més d’una dècada. Els vuit pilars que sostenen el viaducte estan embolicats amb xarxes des del 2014. Llavors, Xavier Trias era l’alcalde. Les malles s’han convertit en part del paisatge d’aquesta passarel·la travessada pel trànsit i que connecta el Port Olímpic amb la Sagrada Família. Personal de l’Ajuntament recorda que les proteccions es van posar perquè es va detectar risc de despreniments a les columnes, construïdes amb la resta del pont el 1928. Ara, l’Ajuntament preveu que la reforma comenci al setembre i acabi d’aquí un any i dos mesos, a temps perquè el pont llueixi per celebrar el centenari de la seva edificació.
"Veurem recuperats aquests pilars que tenim tapats des de fa 12 anys i, a més, tota l’estructura del pont reforçada i posada al dia", va augurar ahir la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet. Els tràmits per posar al dia la infraestructura van començar l’any passat amb idea d’arreglar-lo de cara al 2028, la idea del govern municipal era que les tasques arrenquessin aquesta primavera, però al final es retardaran uns mesos respecte al primer pronòstic.
Bonet va concretar el calendari ahir, que va emmarcar en una operació de rehabilitació integral junt amb dos monuments més de la ciutat. A més del pont de Marina, la regidora va explicar que es restaurarà el pont de Vallcarca per 1,4 milions d’euros, a partir de la tardor i durant sis mesos. L’emblemàtica construcció –que va complir els 100 anys el 2023– pretén millorar la seguretat, el seu aspecte general i la decoració històrica. Les set façanes dels antics tallers de Renfe al Clot, datades el 1858 i ubicades al parc del Clot, també es remodelaran a partir de l’estiu i al llarg de cinc mesos, per 1,9 milions.
L’Ajuntament destinarà uns nou milions d’euros a les tres obres. El gruix es destina al pont de Marina, que concentra una despesa de sis milions. Bonet va justificar que l’alt cost de manteniment per renovar el viaducte ha comportat que el consistori hagi trigat tant a afrontar la inversió.
"És una intervenció molt important que no seria possible sense el salt d’escala que hem pogut fer amb el pla de manteniment integral que forma part del pla Endreça, que són 435 milions que s’han habilitat aquest mandat", va defensar Bonet.
Sense tancament al trànsit
La remodelació del pont de Marina es farà per fases per mantenir-lo obert a la circulació de vehicles. La tinenta va remarcar que el viaducte és un nexe "important" en la mobilitat de la ciutat, així que va explicar que es faran "talls longitudinals" que permetin que un carril en cada sentit continuï obert en tot moment durant els 14 mesos de duraran les tasques de millora, així com la via bidireccional per a ciclistes.
Dins de les tasques, se substituirà la llosa del tauler de la passarel·la per acabar amb els problemes d’humitats, es repararà el formigó armat i es millorarà el sistema de drenatge. També es restauraran peces ornamentals, amb la reposició inclosa d’un tram de balustrada desaparegut. Les inspeccions han conclòs que l’estat de l’edificació és satisfactori, però sí que s’han detectat algunes patologies estructurals lleus i moderades a arranjar.
