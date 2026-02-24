Sindicats i Govern estudien línies de bus als polígons
Els representants dels treballadors assumeixen com una nova tasca sindical contribuir als desplaçaments al lloc de treball.
Segons la UGT, el pla aporta més productivitat, estalvi i qualitat de vida
Glòria Ayuso
La nova llei de mobilitat sostenible reconeix la mobilitat laboral com un dret bàsic. Els ulls estan posats en el disseny de noves rutes de bus interurbà aprofitant la finalització de les antigues concessions el 2028, creant una futura oferta amb recorreguts pels polígons. No es tracta únicament de fer arribar el bus, sinó que l’oferta s’ajusti a la demanda, amb més freqüències coincidint amb els inicis i finals dels torns a les empreses. Per a aquesta nova configuració, la Generalitat ja s’està reunint amb els sindicats.
"És una oportunitat per a la reorganització del transport interurbà per carretera, combinant-lo amb Rodalies i FGC", assegurant la intermodalitat per respondre a les necessitats reals de la població en els desplaçaments a la feina, indica el responsable de Mobilitat de CCOO, Alberto Puivecino. També participen en aquesta reorganització la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), la patronal de les empreses d’autobusos, que amb la prestació d’aquests nous serveis de mobilitat laboral preveu un creixement del sector de transport per carretera en els pròxims tres anys.
La llei indica que els plans han d’incloure la participació dels treballadors. Els sindicats ho consideren una gran oportunitat per elaborar propostes concretes i efectives a través de la negociació col·lectiva i l’han convertit en una de les seves línies d’acció estratègiques. El responsable de Mobilitat de CCOO explica que el sindicat ja s’està organitzant perquè aquesta vegada la normativa "es compleixi al peu de la lletra". "És fonamental garantir que s’apliquin", afegeix.
No obstant, des de tots els àmbits es reconeix que la seva elaboració no serà senzilla. La UGT destaca que un bon pla de mobilitat pot aportar més productivitat, un estalvi econòmic per als treballadors i l’empresa, una millor qualitat de vida i satisfacció per part dels empleats, cosa que suposa una compensació més enllà del sou, alhora que l’empresa compleix les normatives mediambientals i es fa un ús més eficient de les infraestructures de transport.
Però per a això les solucions plantejades han de ser efectives. Per començar, han de cobrir tot el trajecte des que surt de casa i fins a l’arribada a la porta de l’empresa, sigui utilitzant la bici i el patinet combinats amb el bus o el ferrocarril, o compartint un vehicle entre diverses persones. Cada empresa és diferent per les seves característiques, ubicació i necessitats, de manera que cada una ha de tenir el seu propi pla adaptat.
"Univers molt complex"
"Hi ha un univers molt complex", indica José Rodríguez, de la UGT. Cita un exemple molt comú: malgrat tenir a prop l’estació de FGC de Quatre Camins, els treballadors han de "jugar-se la vida" per poder arribar al polígon més pròxim, caminant al costat de la carretera perquè no existeix cap pas segur habilitat. Recorda el cas de Baricentro a Barberà, que malgrat ser freqüentat per milers de persones, durant més de 40 anys ha sigut impossible accedir-hi sense perill a peu, fins que per fi s’ha habilitat una passarel·la.
En alguns casos, actuacions puntuals resolen les dificultats. En aquells en què les empreses no tenen accés a transport públic també han d’existir alternatives viables. Una de les línies de treball se centra a unificar les necessitats de diverses empreses en una mateixa zona amb horaris similars de treball, per crear serveis conjunts, siguin de transport públic o mobilitat compartida.
