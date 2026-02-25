Aragó ultima la reintroducció del linx a prop de Saragossa
La Conselleria de Medi Ambient busca una zona estepària propícia per a Waka i Winx, arribats d’un centre de cria del parc de Doñana.
David Chic
Waka i Winx seran els linxs arribats de Doñana que s’instal·lin als voltants de Saragossa, seguint el programa de reintroducció de l’espècie al qual s’ha afegit Aragó. En aquests moments, la Conselleria de Medi Ambient ultima els preparatius per crear un ambient propici als felins en una zona estepària pròxima a la capital aragonesa.
La zona d’acollida s’està construint a Torrecilla de Valmadrid i compta amb un camp d’aclimatació de 18.000 metres quadrats de superfície i més de quatre metres d’altura. El Govern d’Aragó ha mostrat els treballs preparatoris per a la reintroducció d’aquests dos linxs ibèrics nascuts a la conca del Guadalquivir. La zona on s’instal·laran Waka i Winx és vegetació rasa, cultius de secà i molins a poca distància, perdius i conills. En els primers mesos s’afavorirà el seu aïllament perquè s’acostumin al nou veïnat.
La previsió és fer el primer alliberament a mitjans de març a l’anomenada finca Acampo Armijo, a prop de Torrecilla de Valmadrid. Els dos primers exemplars, procedents del centre de cria en captivitat d’El Acebuche (Doñana) i anomenats Waka i Winx, es mantindran entorn d’un mes en un camp clos d’aclimatació abans del seu alliberament definitiu.
Des de Medi Ambient destaquen que es tracta de la primera àrea de reintroducció a la vall de l’Ebre i al sector nord-est peninsular, cosa que suposa una fita en la recuperació de l’espècie. En aquests moments s’està construint a la finca, amb els propietaris de la qual s’ha subscrit a un conveni per a la reintroducció. Els treballs s’estan veient condicionats, no obstant, per la meteorologia, que està endarrerint les obres. Transcorregut el període d’aclimatació, s’obrirà la porta de la tanca per permetre que els linxs surtin al medi natural.
