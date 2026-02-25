Bicentenari d’una institució educativa
Les escoles Vedruna celebren els seus 200 anys d’arrelament a Catalunya amb una escultura de la seva fundadora a Montserrat
Els actes de celebració inclouen la presentació d’un nou espai d’interpretació de la figura de Joaquima de Vedruna a Vic aquest dijous, data exacta de l’aniversari de la creació de la congregació
Helena López
La Fundació Vedruna Catalunya Educació és una xarxa de 39 escoles concertades repartides en 34 municipis que acullen més de 21.700 alumnes, inspirades en "la intuïció educativa" de Joaquima de Vedruna, qui, el 1826, aquest dijous es compleixen 200 anys, va fundar la primera institució amb l’objectiu d’educar nenes a Catalunya. Amb motiu d’aquest aniversari, han organitzat infinitat d’actes presentats aquest dimarts a la seva Escola Superior d'Hostaleria, a Gràcia. Entre els més curiosos, en el marc també de la recent celebració del Mil·lenari de Montserrat, destaca la inauguració, el pròxim 21 de maig, d’una escultura dedicada a Joaquima de Vedruna a la Ruta dels Fundadors de Montserrat, obra de l’artista Jordi Coll, professor de Batxillerat Artístic a l’escola Vedruna de Malgrat de Mar.
La Ruta dels Fundadors és un recorregut que va de la Basílica de Montserrat fins a la creu de Sant Miquel, on hi ha situades diverses escultures en memòria de fundadors i fundadores d’escoles a Catalunya, iniciativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC). Hi ha altres escultures en homenatge a figures com Sant Francesc d’Assís, Santa Joana Lestonnac o Santa Teresa de Jesús.
Les necessitats del moment
El lloc escollit per a la presentació dels actes no és casual. Des de la fundació recorden com en el seu moment, fa dos segles, Joaquima de Vedruna va afrontar la necessitat d’educar les nenes que en aquell moment no estaven escolaritzades. Actualment la realitat ha canviat i la necessitat creixent era oferir oportunitats als joves que abandonaven els estudis de manera prematura perquè continuessin estudiant. D’aquesta lectura de les necessitats del moment ve, expliquen, l’actual aposta de la fundació per la Formació Professional (FP) de la institució.
D’aquesta necessitat de lluitar contra l’abandonament escolar prematur va néixer fa sis anys l’Escola Superior d'Hostaleria, centre integrat de FP on tots els aliments estan elaborats per alumnat de FP de les Vedruna. Del pa fins a l’oli, d’Artés.
Igual que el servei —aquesta aula-restaurant està oberta al públic en horari escolar—, a càrrec d’alumnes com la Natalia, estudiant de grau mitjà arribada a Barcelona fa pocs anys des de Colòmbia, qui explica que a l’escola ha descobert una vocació per la restauració que desconeixia —l’alegria de veure que, amb la seva feina, pot arrencar un somriure a un client en un mal dia— i agraeix sincerament l’oportunitat de l’escola d’obrir-li nous horitzons, tot i que confessa que continua somiant a ser escriptora.
Aquest dijous es viurà un dels moments que des de la institució preparen amb més il·lusió. La presentació —per obrir-la al públic encara falta algun temps— de la Casa Manso, a Vic (Osona).
Tot i que la reforma integral encara no estigui acabada, era important fer l’acte aquest dia, el 26 de febrer, ja que és el dia exacte de la fundació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna en aquest mateix lloc.
La Casa Manso és una masia històrica on la barcelonina Joaquima de Vedruna va viure entre 1814 i 1854 amb el seu marit i els seus nou fills. Un espai molt important per a la fundació perquè és on es va crear la primera escola. Quan acabi la seva transformació interior, l’espai es convertirà en centre d’interpretació que buscarà "propiciar una experiència al voltant de la vida i l’obra de la fundadora de la congregació".
L’acte més multitudinari de les celebracions, amb 5.000 convidats, mil d’ells alumnes de les escoles, se celebrarà aquest dissabte, 28 de febrer, al Tarraco Arena de Tarragona. Una festa en què la fundació presentarà el nou Projecte Educatiu Vedruna.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor