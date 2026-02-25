Mobilitat
FGC gestionarà les estacions i línies de Rodalies de Lleida
A la tardor, l’RL3 i l’RL4 passaran a mans de l’empresa pública catalana. Oferiran 14 viatges diaris des de la capital lleidatana a Cervera.
Pau Lizana Manuel
El Govern va actualitzar ahir l’acord que atribueix a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la prestació del servei ferroviari de les línies de l’RL3 i l’RL4. Serà l’empresa pública catalana la que, a partir d’ara, assumeixi tant la gestió dels trens que circulin per aquesta línia com la de les estacions, que actualment són competència d’Adif. En total, són 14 les parades que passaran a estar sota la tutela de FGC Rail, la divisió d’infraestructures de l’empresa. Adif, no obstant, manté el control sobre la via i la resta d’infraestructures. La setmana passada, l’RL4 va haver de tancar entre Cervera i Calaf per l’estat d’un túnel en el qual els maquinistes van detectar filtracions d’aigua.
"Les estacions són les portes d’entrada al sistema ferroviari i creiem que aquesta cessió en la gestió pot augmentar la seva qualitat", va detallar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que assegura que ja s’han iniciat els tràmits amb Adif per completar el traspàs d’aquestes dues línies. "Adequarem instal·lacions, sistemes de seguretat, s’implantaran sistemes d’informació a temps real per als usuaris i es milloraran els edificis de les estacions", va afegir Paneque.
El Govern va aprofitar l’actualització de l’acord de traspàs per fer oficial una mesura que ja havia començat el desembre del 2024: el recorregut de l’RL4 acabarà a Terrassa i no a Manresa, com estava previst inicialment. De moment, això sí, el Govern no posa una data exacta perquè FGC comenci a explotar la línia i situa l’estrena per a la tardor d’aquest any.
"A Terrassa hi ha operativitat amb altres mitjans de transport que ho fan més eficient", va defensar en roda de premsa Paneque, que també va avançar que es preveuen 14 circulacions diàries entre Lleida i Cervera, de les quals cinc arribaran fins a la cocapital vallesana. Així, cada dia hi haurà tres circulacions més en aquestes dues línies de Rodalies de Lleida. "És un salt en servei quantitatiu i qualitatiu important que igualarà el nombre de viatgers de FGC i de Rodalies", va assegurar la consellera.
