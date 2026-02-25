Educació
L’Institut del Disseny, centre de referència d’FP a la Zona Franca
L’oferta formativa de l’institut, ara a Sant Andreu, es traslladarà progressivament a partir del setembre a l’edifici de la Impremta Municipal.
Jordi Puig
La Zona Franca comptarà en un temps relativament breu amb un nou centre de referència de Formacional Professional (FP) dedicat al disseny. L’Institut del Disseny i les Arts Gràfiques (IDAG), actualment ubicat a Sant Andreu, es traslladarà progressivament a partir del setembre a l’edifici de l’antiga Impremta Municipal. Així ho van anunciar ahir l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació i la Conselleria d’Educació. La rehabilitació de l’edifici de la Impremta, en funcionament des de 1977, costarà 1,5 milions durant els pròxims tres anys.
El trasllat de l’IDAEG vindrà a reforçar com a pol educatiu la Zona Franca, on ja es troben altres hubs d’FP com l’Institut dels Aliments o l’Institut de Logística. En aquest sentit, Raquel Gil, regidora del districte de Sants-Montjuïc, va destacar la importància del projecte perquè "el barri de la Marina del Prat Vermell pugui ser part de l’activitat econòmica que genera al seu voltant".
El trasllat de l’actual oferta formativa de l’IDAEG començarà al setembre, segons va explicar Anna Terra, gerent del Consorci: "Ho farem per fases. El desplegament complet de l’edifici serà per al curs 2028-2029". Durant els cursos 2026–2027 i 2027–2028, l’actual seu de l’IDAEG a Sant Andreu mantindrà la seva oferta educativa, tot i que la nova seu a la Zona Franca arrencarà amb una nova oferta de cicles formatius.
Nous graus
Així el centre de la Zona Franca començarà a funcionar al setembre amb dos nous graus: el grau mitjà d’Impressió Gràfica i el grau superior de Gràfica Impresa, amb una oferta inicial de 60 places. Aquests cicles formatius es complementaran amb altres cursos com Preimpressió Digital, Assistència al Producte Gràfic Interactiu i el PFI Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia, que traslladaran una oferta addicional de 57 places.
El projecte de la nova seu de l’IDAEG suposa una revolució en la metodologia educativa, ja que els estudiants gestionaran el servei real de la impremta com si fos una "empresa pedagògica".
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades