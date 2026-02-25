Taxes municipals
Les llars de BCN paguen 131 euros de mitjana per les escombraries
El rebut mitjà es va encarir 12 euros en relació amb el 2024. L’Ajuntament i l’AMB justifiquen l’increment per l’IPC i l’obligació europea de repercutir el 100% del cost.
L’actualització de l’IPC més «un augment diferit en 3 anys de la taxa» expliquen la pujada
El 2024 es van generar a l’àrea gairebé un milió i mig de tones de residus
Manuel Arenas
Sense arribar a la pujada viscuda als comerços, les llars de Barcelona també noten els efectes de la nova taxa d’escombraries. Per mandat europeu, els ajuntaments estan ara obligats a repercutir a la ciutadania el 100% del cost del servei de recollida i tractament dels residus. L’any 2025, el primer d’imposició del tribut, les cases barcelonines van pagar entorn d’un 10% més que l’any anterior pels residus generats, segons les dades de recaptació de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). És la pujada impositiva més gran del tribut en els últims anys: mentre el rebut anual mitjà es va situar en uns 119 euros el 2024, el 2025 va ascendir a 131 euros. A Barcelona ciutat l’abonen 763.248 usuaris.
En aquesta factura per la taxa estan integrats dos conceptes: el del tribut que cobra l’Ajuntament per la recollida domiciliària de residus i el que recapta l’AMB per la seva taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), que cobreix els costos de les tasques de reciclatge. La pujada del segment local va ser del 16%: els 53 euros del 2024 es van encarir fins als 60 euros del 2025. Quant a l’increment metropolità, la TMTR va passar d’un rebut mitjà de 66 euros el 2024 als 71 euros de mitjana el 2025.
El consistori situa l’increment municipal en "menys d’un euro per factura bimensual". L’explicació de la pujada rau en la combinació entre l’actualització a l’índex de preus de consum (IPC), d’un +2,4%, i "un increment diferit en tres anys de la taxa", contextualitzen fonts municipals, amb referència a la gradual repercussió del cost del servei sobre la ciutadania.
Guille López, conseller d’Acció Climàtica de l’AMB, argumenta també que la pressió fiscal s’aplica d’acord amb la generació de residus. En el perímetre de l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha passat dels 421,7 kg (2023) als actuals 422,4 kg (2024) per habitant i any a causa del creixement demogràfic. El 2024, la dada més actualitzada, a l’àrea de Barcelona es van produir un total d’1.442.499,5 tones de residus.
Fins ara, els costos de la recollida de residus municipals no quedaven totalment coberts pels ingressos de la taxa. Des del 2025, la regulació compel·leix a la cobertura total, de manera que els rebuts mitjans de la taxa a les ciutats han crescut per compensar aquesta carència. En el cas de Barcelona, aclareix el consistori, durant tres anys "a fi de reduir l’impacte econòmic de l’increment de les tarifes perquè no fossin deficitàries. L’Administració calcula que el 73% dels domicilis barcelonins paguen entre 40 i 75 euros a l’any.
A l’import per la recollida pròpiament de la capital cal sumar-hi el corresponent TMTR que recapta l’AMB en el perímetre de les seves 36 ciutats. En els 1,4 milions de llars de l’àrea de Barcelona on es cobra, el rebut mitjà d’aquest tribut va ser el 2025 de 73 euros: ja venia d’una pujada de 5 euros a l’any de mitjana. Sumats als 60 euros de la factura per la recollida barcelonina, el rebut global de la taxa d’escombraries anual a les llars de Barcelona capital ascendeix actualment als 131 euros. Es tracta de 13 euros menys a l’any del que estimava la Fundació ENT de Vilanova i la Geltrú en el seu estudi de referència estatal. La lleu diferència es deu al fet que l’informe assumia una projecció amb base a un domicili tipus, i els 131 euros fan referència a la mitjana de recaptació real de la taxa l’any passat.
Tot i que la producció de residus municipals a l’àrea de Barcelona s’ha reduït un 9% des del 2010, queda lluny de l’objectiu marcat per la Unió Europea de reduir la producció en un 15% el 2025. De tots els residus generats el 2024, es van recollir selectivament en origen un 38,81% (559.791 tones), una xifra pràcticament igual que l’any anterior (38,62%). El lleuger augment de la recollida selectiva en els últims anys (des del 2017), que encara és insuficient, pot atribuir-se principalment "al nombre creixent de municipis que implanten els nous sistemes de recollida, com el porta a porta o els contenidors tancats", segons explica l’AMB.
Fiscalitat i comerç
L’increment de la taxa d’escombraries també és perceptible des del punt de vista dels comerços, que la tributen en un segment fiscal a part. Les dades de recaptació del 2025 com a primer any d’imposició legal revelen que, a l’àrea de Barcelona, hi va haver ciutats on el tribut comercial va arribar a triplicar-se o duplicar-se de mitjana, com va passar a Viladecans o Sant Cugat respectivament. De mitjana, els comerços de l’àrea de Barcelona van haver de pagar el 2025 entorn d’un 30% més pel gravamen que l’any anterior. La irritació entre comerciants ha provocat que diversos ajuntaments tirin endavant bonificacions o subvencions per pal·liar l’impacte de la taxa sobre el comerç local.
Entre el 2024 i el 2025, el rebut mitjà de la taxa d’escombraries es va incrementar un 12% a l’Hospitalet de Llobregat i a Vic i un 7% a Sant Boi de Llobregat. Hi ha tres ciutats on fins i tot va baixar: Terrassa, Rubí i el Prat de Llobregat.
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades