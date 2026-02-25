Transport ferroviari
Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: retards i limitacions de velocitat un mes després de l’accident de Gelida
I després del caos a Rodalies arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona
Rodalies encara ha de reparar 3 de cada 4 punts crítics un mes després de l’accident de Gelida
Pau Lizana Manuel
Aquest divendres es compleix un mes del fatídic accident ferroviari de Gelida que, a més, va originar una crisi sense precedents en la mobilitat catalana. El servei de Rodalies es va omplir llavors de trams tallats, limitacions de velocitat i obres d’emergència que, encara aquests dies, provoquen greus retards en les majoria de línies. Així, aquest divendres hi ha hagut trens de l’R2 amb demores de més una hora, cotxes de l’R4 que arribaven 45 minuts tard o expedicions de l’R1 que arribaven a Blanes amb més de 70 minuts de retard.
Pràcticament des del dia després de l’accident, d’altra banda, es van succeir les promeses i previsions del departament de Territori del restabliment del servei, malbaratades en diverses ocasions per la plantada dels maquinistes, per les fallades informàtiques o per episodis climàtics que han posat un desafortunat colofó a un mes d’absolut caos ferroviari i de confusió per als usuaris.
L’última d’aquestes promeses impossibles va ser la de la consellera Paneque, que va assegurar –esquivant la paraula «normalitat»– que el conjunt de les línies de Rodalies reobririen entre aquesta setmana i la que ve. Així, aquests últims dies s’haurien d’haver restablert els serveis de l’R15 entre Riba-roja d’Ebre i Reus, l’R3 entre la Garriga i Puigcerdà, l’RL4 entre Cervera i Manresa i l’R-8, però tots aquests trams continuen tancats al trànsit ferroviari.
Dissabte passat, va poder reobrir l’RL4, tot i que ho va fer amb retards i des de dilluns es manté tallada entre Calaf i Cervera per la filtració d’aigües en un túnel. En data d’avui, la xarxa té 193 limitacions de velocitat i començarà amb una mica més de 200 la setmana que ve. La meitat es deriven d’obres d’emergència i l’altra meitat corresponen a treballs que ja s’estaven executant. Les limitacions vinculades a les obres d’emergència desapareixeran al febrer, mentre que la resta ho farà cap a l’abril.
Uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 punts de la xarxa, un nombre que s’ha reduït des dels 91 inicials perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, cosa que ha permès anar reobrint línies. També s’han inspeccionat «preventivament» uns 600 punts.
Repassem a continuació l’estat actual de cada línia.
L’R1 circula de manera ininterrompuda entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes. Des de la localitat de la Selva, els usuaris tenen l’opció d’arribar fins a Maçanet - Massanes utilitzant un servei de tren llançadora que passa cada hora i mitja, o bé amb un bus complementari. Com que el seu traçat discorre en gran part per la línia de costa, és molt susceptible a temporals de vent com el de dijous passat, quan van haver de tancar-se les estacions de Premià i Malgrat i habilitar-se dos busos substitutoris entre Ocata i Vilassar i entre Pineda i Malgrat. A més, després de l’accident de Gelida va tenir un aparatós despreniment que va obligar a tancar diversos dies tota la línia entre Maçanet i Arenys de Mar.
L’R2 Sud, malgrat presentar punts crítics com els túnels del Garraf, circula sense interrupcions entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França. Els treballs que s’estan fent al traçat entre les estacions de Sants i Bellvitge, no obstant, obliguen a alentir la marxa i moltes vegades la freqüència es redueix a dos trens per hora i sentit. Aquestes obres, que no estan relacionades amb l’emergència, van acabar el cap de setmana passat, tot i que les freqüències segueixen alterades aquest mateix divendres. Tampoc hi ha més afectacions entre Sants i Sant Celoni que afectin l’R2, o l’R2 Nord. Després de l’accident de Gelida, només va estar tancat temporalment el traçat entre Garraf i Sitges.
L’R3 és la línia més perjudicada pels talls. Des del mes d’octubre passat, la circulació de la línia està completament tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga per les obres de desdoblament. A més, després de l’accident de Gelida es va tancar per precaució la resta de la línia, entre Vic i Puigcerdà. Entre les previsions que va llançar el Govern la setmana passada, es creia que aquest dilluns passat es podria reobrir el tram entre la Garriga i Campdevànol, però aquest divendres la línia continua completament tancada. Així, el conjunt de l’R3 funciona mitjançant busos substituris –la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora– que surten des de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i des de la capital d’Osona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol, i viceversa. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà el bus ha de seguir la collada de Toses per aturar-se a l’estació ferroviària de La Molina, cosa que allarga fins a dues hora i mitja el viatge.
L’R4 és la línia en què va succeir l’accident que va desencadenar la crisi. Precisament el tram en el qual es va produir la fatídica col·lisió d’un tren amb un mur desprès continua tancat al tràfic ferroviari comercial, tot i que si admet la circulació de combois de mercaderia. Així, entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central el servei se salva amb un bus substitutori que també s’atura a Gelida. Des de Martorell, l’R4 continua sense interrupcions fins a Terrassa - Estació del Nord. El trajecte fins a Manresa es produeix en un tren llançadora que surt cada hora, tot i que també pot fer-se en un bus complementari amb parada a totes les estacions. Tots els autocars de substitució circulen amb freqüències de mitja hora. La jornada de vent de dijous va obligar, a més, a tallar temporalment tot el tram comprès entre Martorell i l’Hospitalet de Llobregat.
L’R7 segueix completament tancada per les obres de l’R3, en concret l’actuació a l’estació de Montcada Bifurcació. L’R4 permet salvar el trajecte entre les parades de Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès. Des d’allà, un bus substitutori amb freqüència cada mitja hora completa el recorregut fent parada a Cerdanyola Universitat i també directament al campus de la UAB. Està previst que les obres, que van començar el 2 de novembre, acabin el maig del 2026.
L’R8 es manté completament suspesa. Rodalies ofereix un bus substitori que passa una vegada cada hora i que s’atura en totes les parades entre Martorell Central i Granrollers Centre. L’R2 i l’R2 Nord permeten salvar amb tren el recorregut entre Granollers Centre i Mollet - Sant Fost. De moment, més enllà de la reobertura de diversos trams anunciada pel Govern per a la setmana que ve, no hi ha una data prevista de tornada de l’R8, tot i que per les seves vies ja circulen trens de mercaderies.
L’R11 té restablert tot el seu recorregut entre Barcelona Sants i Portbou o Cervera de la Marenda. La línia va haver de tancar tot el tram entre Caldes de Malavella i Portbou els primers dies després de l’accident de Gelida després de diversos despreniments. Després d’una revisió de les vies, la línia va anar reobrint: primer fins a Figueres, el 29 de gener, i més tard fins a Portbou.
L’R13 i l’R14 estan reobertes des del 7 de febrer. Les dues línies de Regionals, no obstant, mantenen busos complementaris al servei per salvar les restriccions de velocitat imposades en alguns punts del seu traçat. Els autocars de l’R13 salven la distància entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders –tot i que en poques ocasions s’atura en totes les parades de la línia– i tenen una freqüència de pas de mitja hora. A l’R14 passa exactament el mateix, però entre Vinaixa i Reus.
L’R15, tot i que s’han fet també revisions, continuarà tallada entre Reus i Riba-roja d’Ebre a causa que hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. En concret, la velocitat màxima de la línia és de 30 km/h, cosa que fa que el servei no sigui competitiva. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d’usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid.
Les dues línies de Regionals, que salven la distància entre Barcelona - Estació de França amb Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura segons el servei, són dues de les línies menys afectades les últimes setmanes. A excepció de les afectacions de l’R2 Sud, amb la qual comparteixen tram, les dues línies funcionen segons el previst.
Els Rodalies de Tarragona ofereixen servei ferroviari a tot el seu recorregut, tot i que parlem de línies especialment curtes i amb poques freqüències. L’RT1 va de Tarragona a la Plana - Picamoixons i la RT2 de Tarragona a Port Aventura a l’espera de poder arribar de nou fins a l’Arboç.
L’ RL4 va recuperar la «normalitat» dissabte passat, però només breument. La línia va reobrir després de diverses setmanes el seu tram entre Cervera i Manresa, des del qual es pot completar el seu traçat original amb els trens llançadora de l’R4 que porten fins a Terrassa. No obstant, el servei de la línia es va veure interromput a això de les 20.00 hores tant dissabte com diumenge per fer «tasques de manteniment en període nocturn». Sigui com sigui, dilluns passat la línia es va despertar amb el servei interromput entre Cervera i Calaf després que maquinistes detectessin «filtracions d’aigua a l’interior d’un túnel», segons confirmen fonts d’Adif. Les mateixes veus recorden que tant Adif com Renfe van emetre els certificats de seguretat necessaris per reprendre el servei i aclareixen que després de l’avís dels maquinistes «s’han fet noves revisions determinant que no representen patologies estructurals que requereixi d’una intervenció immediata». Aquest divendres, el servei entre Cervera i Calaf continuava salvant-se en bus. El servei ja s’havia pogut restablir fa uns dies entre Lleida i Cervera, així que l’RL3 ja estava funcionant a ple rendiment.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones